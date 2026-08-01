207 lao động, 33 người đạt cấp “ngoại hạng” chuyên đưa những “tòa nhà nổi” lớn nhất thế giới vào Việt Nam: Thu nhập 74,5 triệu đồng/tháng

Báo cáo thực trạng quản trị của CTCP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Vungtau Ship) năm 2025 cho biết, tính đến cuối năm, công ty có 207 lao động, thu nhập bình quân là 74,5 triệu đồng/người/tháng tương đương khoảng 894 triệu đồng mỗi năm.

Vungtau Ship được thành lập năm 1990, tiền thân là doanh nghiệp thuộc UBND Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Năm 1992, công ty được thành lập lại dưới mô hình doanh nghiệp nhà nước.

Từ hoạt động ban đầu là cung ứng tàu biển và dịch vụ hàng hải, doanh nghiệp dần mở rộng sang hoa tiêu, logistics, đại lý tàu biển, vận tải, quản lý nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ tại cảng. Trong đó, hoa tiêu ngày càng trở thành ngành kinh doanh quyết định quy mô và hiệu quả của công ty.

Sau khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào Tp.HCM, từ cuối năm 2025, công ty trở thành công ty cổ phần có vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Gần 89% doanh thu đến từ hoa tiêu

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, tổng doanh thu và thu nhập của Vungtau Ship đạt 467 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm trước. Biên lợi nhuận sau thuế trên doanh thu lên tới 30% và lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 5.844 đồng.

Hoa tiêu là dịch vụ đem lại doanh thu chính cho Vungtau Ship, với 414 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 28% so với năm 2024. Mảng này chiếm 88,7% tổng doanh thu, đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu của doanh nghiệp thì gần 89 đồng đến từ việc dẫn tàu.

Phần doanh thu còn lại đến từ cung ứng nhân lực vận hành xuất xi măng cho các nhà máy INSEE, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa, dẹp luồng, lai dắt, đại lý hàng hải và logistics. Tuy nhiên, quy mô các hoạt động này còn khá nhỏ. Dịch vụ cung ứng nhân lực mang về hơn 18 tỷ đồng, trong khi nhóm vận tải, đại lý và logistics đạt hơn 12 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 22 tỷ đồng.

Nếu chia bình quân cho 207 lao động, mỗi người tương ứng đem về khoảng 2,26 tỷ đồng doanh thu và gần 687 triệu đồng lợi nhuận sau thuế trong năm. Năng suất kinh doanh cao cùng tính chất chuyên môn đặc thù của nghề hoa tiêu là cơ sở quan trọng tạo nên mức thu nhập bình quân 74,5 triệu đồng mỗi tháng.

Hiện Vungtau Ship có vốn điều lệ 164 tỷ đồng với 11 cổ đông. Cổ đông nhà nước Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (trước đây là Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nắm 79,17%, trong khi các cổ đông khác sở hữu 20,83%.

Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh, Vungtau Ship đặt kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu và thu nhập 494 tỷ đồng, tăng khoảng 5,8% so với kết quả năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải dự kiến đạt 448 tỷ đồng, tăng hơn 8%, tiếp tục chiếm trên 90% tổng nguồn thu của doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 172 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn khoảng 3,5% so với kết quả năm 2025. Cổ tức dự kiến vẫn ở mức cao, tỷ lệ 30% vốn điều lệ, sau khi đã trả mức tương đương trong các năm 2024, 2025.

Những người đưa “tòa nhà nổi” vào cảng

Hoa tiêu hàng hải không trực tiếp thay thế thuyền trưởng điều khiển con tàu. Họ làm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ thuyền trưởng đưa phương tiện đi qua những tuyến luồng có điều kiện địa hình, dòng chảy và mật độ giao thông phức tạp. Với các tàu container dài gần 400 m, chỉ một sai lệch nhỏ trong tính toán tốc độ, góc quay hay thời điểm sử dụng tàu lai cũng có thể dẫn tới va chạm, mắc cạn hoặc làm gián đoạn cả tuyến luồng.

Hoa tiêu của Vungtau Ship. Ảnh: website công ty

Vungtau Ship hiện được giao cung cấp dịch vụ tại Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc số 6. Phạm vi hoạt động trải từ sông Dinh, sông Thị Vải, Cái Mép đến các tuyến Côn Đảo, sông Tiền, các bến phao trên sông Cái Mép, cảng chuyên dùng Hydrocarbon của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam và Bến cảng Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn.

Đây cũng là khu vực tập trung cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, nơi thường xuyên tiếp nhận các tàu mẹ chạy thẳng giữa Việt Nam với châu Âu và châu Mỹ. Cảng Gemalink tại đây có khả năng tiếp nhận tàu tới 250.000 DWT và nằm trong nhóm số ít cảng trên thế giới đủ điều kiện đón những tàu container lớn nhất hiện nay.

Vungtau Ship hiện có 72 hoa tiêu, trong đó 33 người đạt cấp ngoại hạng, cấp chuyên môn cao nhất của nghề. Công ty cho biết đã cử 51 lượt hoa tiêu đi đào tạo tại Nhật Bản và Hà Lan nhằm tích lũy kinh nghiệm xử lý tàu lớn, tàu sử dụng nhiên liệu mới và các tình huống hàng hải phức tạp.

Năm 2025, lực lượng này thực hiện thành công 18.997 lượt dẫn tàu, vượt 8,44% kế hoạch và tăng 14,15% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày, hoa tiêu của công ty thực hiện khoảng 52 lượt dẫn tàu ra, vào hoặc dịch chuyển trong khu vực cảng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết đã tổ chức dẫn thành công nhiều tàu container có trọng tải lớn, tàu siêu trường, siêu trọng và những tàu thuộc nhóm có trọng tải lớn nhất thế giới vào, rời cảng Gemalink. Toàn bộ hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu trong năm không xảy ra tai nạn hàng hải.

Một trong những nhiệm vụ tiêu biểu là chuyến dẫn tàu OOCL Spain vào cảng Gemalink năm 2023. Con tàu dài gần 400 m, rộng 61,3 m, trọng tải hơn 223.000 tấn và có sức chở 24.188 TEU.

Tàu OOCL Spain vào cảng Gemalink năm 2023. Ảnh: Website công ty

Đây là một trong những tàu container lớn nhất thế giới tại thời điểm được bàn giao và cũng là tàu container lớn nhất từng cập hệ thống cảng Việt Nam khi đó. Để tiếp nhận con tàu, Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu phải xây dựng riêng phương án bảo đảm an toàn, phối hợp giữa hoa tiêu, cảng, tàu lai, bộ phận điều độ và các cơ quan quản lý luồng.

Ngoài các siêu tàu container, hoa tiêu Vungtau Ship còn tham gia dẫn tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng. Chuyến tàu Maran Gas Achilles chở gần 70.000 tấn LNG cập Kho LNG Thị Vải năm 2023 là trường hợp đặc biệt, do đây là lô LNG nhập khẩu đầu tiên của Việt Nam. Với loại hàng hóa này, yêu cầu về khoảng cách an toàn, tàu lai hỗ trợ và phương án ứng phó sự cố đều cao hơn tàu hàng thông thường.