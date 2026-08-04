Con dâu SN 1995 của tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch một công ty hàng không

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã: TCB) vừa công bố báo cáo quản trị bán niên 2026, trong đó lần đầu hé lộ mối quan hệ gia đình của bà Bùi Ngọc Bích Phương . Theo danh sách người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh, bà Phương là con dâu của ông.

Báo cáo cũng cho biết bà Bùi Ngọc Bích Phương hiện giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Hải Âu (Hải Âu Aviation), đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 6/3/2026, bà Phương (sinh năm 1995) trở thành người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của Hải Âu Aviation, thay thế ông Trần Trọng Minh (sinh năm 1999). Ông Minh được biết đến là con trai của doanh nhân Trần Trọng Kiên, nhà sáng lập Thiên Minh Group.

Hải Âu Aviation được thành lập năm 2011, là thành viên của Thiên Minh Group và là doanh nghiệp tiên phong khai thác dịch vụ thủy phi cơ tại Việt Nam. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, vào tháng 9/2014, ông Lương Hoài Nam là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm này, công ty tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty TNHH MTV Du lịch Trâu Việt Nam nắm 88% vốn, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trọng Điểm sở hữu 11%, còn Công ty TNHH Lữ hành Chợ Lớn nắm 1%.

Đến năm 2017, Hải Âu Aviation chuyển trụ sở chính từ Quảng Ninh về Hà Nội. Ông Trần Trọng Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, trong khi bà Đinh Thị Thu Trang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Một năm sau, ông Kiên kiêm luôn chức Tổng giám đốc khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 245 tỷ đồng, trước khi quay lại chỉ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT từ năm 2019.

Đến tháng 12/2025, ông Trần Trọng Kiên chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho ông Trần Trọng Minh. Chỉ hơn hai tháng sau, bà Bùi Ngọc Bích Phương tiếp tục được bổ nhiệm vào vị trí này.

Trước khi dừng khai thác từ tháng 4/2026, Hải Âu Aviation nổi tiếng với dịch vụ thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh Hạ Long, là đơn vị đầu tiên phát triển mô hình này tại Việt Nam.