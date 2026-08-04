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Bộ Tài chính: Hộ kinh doanh không bắt buộc ghi sổ kế toán bằng tay

| | Doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, việc thực hiện chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh không phải là thủ tục hành chính mới. Hộ kinh doanh có thể lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử, không bắt buộc ghi chép thủ công bằng sổ giấy.

Bộ Tài chính vừa thông tin về một số vấn đề được dư luận, xã hội và báo chí quan tâm trong tháng 7-2026, trong đó có phản ánh của nhiều hộ kinh doanh về quy định ghi chép sổ mua, bán hàng.

Cán bộ Thuế cơ sở 11 hướng dẫn hộ kinh doanh khai và thực hiện các thủ tục thuế. Ảnh: Nha Trang

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nhiều hộ kinh doanh đề xuất bỏ quy định phải ghi chép sổ mua, bán hàng theo mẫu vì cho rằng các giao dịch đã được thể hiện qua hóa đơn điện tử hoặc kê khai trên phần mềm quản lý bán hàng. Một số ý kiến cũng phản ánh khi kê khai thuế điện tử vẫn phải lập danh mục hàng hóa bằng hình thức thủ công.

Về vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.

Theo Cục Thuế, hóa đơn điện tử là chứng từ hợp pháp phản ánh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bên cạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC. Đây là quy định về kế toán, không phải là thủ tục hành chính mới do cơ quan thuế đặt ra.

Cơ quan thuế nhấn mạnh, việc ghi chép sổ kế toán nhằm tổng hợp, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phục vụ công tác quản lý, kê khai thuế và là căn cứ giải trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hộ kinh doanh được lựa chọn lưu trữ hóa đơn, chứng từ và sổ kế toán dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, không bắt buộc phải ghi chép thủ công trên sổ giấy.

Theo Bộ Tài chính, sổ kế toán và hóa đơn điện tử có chức năng khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau trong quản lý hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện đầy đủ cả hai quy định không chỉ bảo đảm tuân thủ pháp luật về thuế và kế toán mà còn giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí minh bạch, hiệu quả.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử gắn với quản lý bán hàng, từng bước thay thế phương thức ghi chép thủ công, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Phương Nga

Hà Nội mới

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