Doanh nghiệp taxi kiến nghị về hóa đơn điện tử: Bộ Tài chính nói gì?

Doanh nghiệp taxi lo tăng chi phí, kiến nghị lập hóa đơn tổng hợp

Qua tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị xem xét quy định về hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, các doanh nghiệp hoàn toàn đồng tình với chủ trương chuyển đổi số và minh bạch hóa hoạt động quản lý thuế. Tuy nhiên, việc phải lập hóa đơn điện tử theo từng chuyến xe hoặc từng lần cung cấp dịch vụ đã làm gia tăng đáng kể chi phí.

Để đáp ứng quy định, hầu hết doanh nghiệp phải đầu tư hoặc thuê mới hệ thống hóa đơn điện tử; nâng cấp, tích hợp phần mềm điều hành vận tải, phần mềm tính cước, phần mềm kế toán với hệ thống hóa đơn điện tử. Cùng với đó là các khoản chi phí duy trì hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ dữ liệu, kết nối với cơ quan Thuế và phí phát hành hóa đơn tính theo số lượng giao dịch.

Hình minh họa. Ảnh: Hoàng Linh

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết, đối với các doanh nghiệp có hàng nghìn đến hàng chục nghìn chuyến xe mỗi ngày, chi phí thuê phần mềm, nâng cấp hạ tầng công nghệ, kết nối dữ liệu và phát hành hóa đơn hàng năm có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Theo ông Hùng, mục tiêu quản lý thuế hoàn toàn có thể được bảo đảm thông qua dữ liệu điện tử và các giải pháp công nghệ mà không nhất thiết làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu cho phép áp dụng cơ chế lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày hoặc theo chu kỳ đối với các giao dịch đáp ứng đầy đủ điều kiện quản lý, vừa bảo đảm minh bạch, chống thất thu thuế, vừa giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với taxi truyền thống còn nhiều điểm chưa phù hợp. Theo Hiệp hội, đồng hồ tính tiền trên phần lớn xe taxi hiện nay chỉ có chức năng đo quãng đường và tính cước, chưa phải máy tính tiền có chức năng phát hành hóa đơn điện tử như máy POS. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện công nghệ để xuất hóa đơn ngay khi kết thúc chuyến đi.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh taxi thường xuyên phát sinh các chương trình khuyến mại, giảm giá, ưu đãi hoặc các khoản thu hộ như bảo hiểm chuyến đi. Có những trường hợp doanh thu của một chuyến xe được thanh toán từ nhiều nguồn khác nhau, khiến doanh nghiệp phải lập nhiều hóa đơn giá trị gia tăng cho cùng một giao dịch, làm tăng khối lượng nghiệp vụ và chi phí vận hành.

Không bắt buộc lập hóa đơn cho mọi chuyến xe

Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa có phản hồi về một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2026/QH15 và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, pháp luật hiện hành không quy định việc lập hóa đơn tổng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Tuy nhiên, Bộ cho biết, quy định hiện hành không bắt buộc doanh nghiệp phải xuất hóa đơn ngay cho tất cả các chuyến xe.

Cụ thể, đối với khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh dịch vụ.

Đối với khách hàng là cá nhân không cung cấp thông tin để xuất hóa đơn, nếu doanh nghiệp có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch và dữ liệu thu tiền được lưu trữ theo từng giao dịch thì chỉ cần chuyển cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết giao dịch đến cơ quan Thuế theo quy định, không phải lập hóa đơn cho từng chuyến xe.

Chỉ trong trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn ngay sau khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp mới phải lập hóa đơn điện tử và đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan Thuế.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong quá trình xây dựng Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, cơ quan Thuế đã tiếp thu ý kiến góp ý của Hiệp hội Taxi Hà Nội và sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng linh hoạt hơn đối với các hoạt động có số lượng giao dịch lớn, phát sinh thường xuyên và thực hiện đối soát dữ liệu định kỳ.

Theo Bộ Tài chính, cơ chế này vừa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý dữ liệu điện tử theo đặc thù hoạt động. Vì vậy, quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP không làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp như một số ý kiến phản ánh.