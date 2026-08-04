Điện Máy Xanh chia cổ tức tiền mặt ngay sau khi lên sàn

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 19/8/2026. Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức là 26/8/2026.

Như vậy, Điện Máy Xanh sẽ tiến hành chia cổ tức chỉ ít ngày sau khi chính thức lên sàn HoSE. Theo thông báo trước đó, 1,26 tỷ cổ phiếu DMX sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên vào 6/8/2026.

Giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 80.000 đồng/cổ phiếu, ± 20% so với giá tham chiếu. Với mức giá này ước tính vốn hoá của Điện Máy Xanh là 101.418 tỷ đồng.

Trước đó, Điện Máy Xanh đã nộp hồ sơ niêm yết ngày 13/7/2026. Ngày niêm yết có hiệu lực là 27/7/2026.

Ảnh: DMX

Trong diễn biến khác, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc Điện Máy Xanh mới đây đăng ký mua vào 268.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ 6/8 đến 4/9/2026. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn nhằm mục đích tăng sở hữu.

Nếu mua thành công lượng cổ phiếu trên, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ nâng sở hữu từ 3,83 triệu cổ phiếu lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,302 lên 0,32% vốn Điện Máy Xanh.

Hồi tháng 6 vừa qua, Điện Máy Xanh đã hoàn tất IPO được hơn 166,4 triệu cổ phiếu trong tổng số 179,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký, còn lại 13,3 triệu cổ phiếu không bán hết. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt IPO là 2.646 nhà đầu tư.

Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động hơn 13.315 tỷ đồng, qua đó, công ty này tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Toàn bộ vốn thu được từ đợt IPO sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng; tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước. Như vậy, DMX đã thực hiện được 53% mục tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận.