Công bố 10 doanh nghiệp hóa chất – nhựa nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025: Một nửa là doanh nghiệp nhà nước

Tiếp theo bảng vinh danh công ty chứng khoán và các doanh nghiệp ngành ô tô, VNTAX tiếp tục vinh danh Top 10 doanh nghiệp hóa chất – nhựa nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026. Là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, điện tử và sản xuất hàng tiêu dùng, hóa chất – nhựa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Theo thống kê VNTAX, 10 doanh nghiệp hóa chất – nhựa nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đã đóng góp khoảng 7.700 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm 2025.

Bảng vinh danh năm nay phản ánh bức tranh khá rõ nét của ngành. Trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt ở các lĩnh vực hóa chất cơ bản, hóa dầu, phân bón và vật liệu nổ, thì khối doanh nghiệp tư nhân ngày càng mở rộng ảnh hưởng ở các mảng hóa chất chuyên sâu, nhựa và thương mại nguyên liệu.

Đáng chú ý, sự phục hồi mạnh của ngành phân bón đã tạo nên bất ngờ lớn nhất khi đưa nhóm doanh nghiệp này trở thành động lực tăng trưởng nổi bật về đóng góp ngân sách trong bảng.

Không có nhiều bất ngờ khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với số tiền nộp ngân sách đạt 2.268 tỷ đồng, chiếm khoảng 29% tổng số nộp của Top 10.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vinachem dẫn đầu bảng xếp hạng ngành hóa chất VNTax2026 và là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 2.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước lớn nhất ngành hóa chất trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đứng thứ hai là Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (Long Sơn Petrochemicals) với số nộp ngân sách vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan), Long Sơn Petrochemicals là chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn – tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.

Sau hơn 10 tháng ngưng hoạt động thương mại, ngày 20/8/2025, Tổ hợp Hóa dầu vận hành trở lại nhờ giá dầu thô giảm, đồng thời khởi động dự án 500 triệu USD bổ sung khí ethane nhằm giảm 30% chi phí, cắt phát thải và tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, Tập đoàn SCG đã thông báo tạm dừng vận hành Tổ hợp hóa dầu Long Sơn từ giữa tháng 5/2026, do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu liên quan căng thẳng tại Trung Đông.

Trong nhóm doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi nộp ngân sách hơn 800 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hai chữ số so với năm trước. Doanh nghiệp hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dầu mỡ nhờn và nhựa đường tại Việt Nam.

Điểm sáng nổi bật nhất của bảng xếp hạng năm nay đến từ nhóm doanh nghiệp phân bón thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam). Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ lần lượt nộp ngân sách 746 tỷ đồng và 553 tỷ đồng, tăng tương ứng 89% và 115% so với năm 2024.

Đây cũng là hai doanh nghiệp có tốc độ tăng đóng góp ngân sách cao nhất trong Top 10. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả kinh doanh khi lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Đạm Cà Mau tăng 45%, còn Đạm Phú Mỹ tăng gấp đôi so với năm trước.

Sau giai đoạn điều chỉnh của thị trường phân bón trong các năm 2023–2024, năm 2025 ghi nhận sự phục hồi tích cực của ngành nhờ nhu cầu cải thiện, sản lượng trong nước tăng và sự mở rộng của phân khúc NPK, qua đó tạo thêm nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Một đại diện khác của khu vực doanh nghiệp nhà nước là Micco – đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, Micco nộp ngân sách hơn 270 tỷ đồng trong năm 2025, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng phục vụ khai khoáng, xây dựng và hạ tầng.

Tổng 5 doanh nghiệp nhà nước đóng góp hơn 60% trong top 10﻿ doanh nghiệp hóa chất – nhựa nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026.

Ở khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) là doanh nghiệp dẫn đầu với số nộp ngân sách trên 870 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận mức tăng hai chữ số so với năm trước. Doanh nghiệp hiện giữ vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất photpho và các sản phẩm phốt pho tinh chế phục vụ nhiều ngành công nghiệp.

Stavian Group cũng tiếp tục góp mặt trong Top 10 với số nộp ngân sách hơn 700 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với năm 2024. Sau khoảng 17 năm phát triển, Stavian Group hiện hoạt động trong 5 lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, Công nghệ cao, Phát triển hạ tầng công nghiệp, Chuyển dịch năng lượng, Thương mại và đầu tư.

Tập đoàn sở hữu hơn 30 văn phòng quốc tế, 40 trung tâm logistics, 10 nhà máy sản xuất cùng mạng lưới hơn 20.000 đối tác, khách hàng toàn cầu.

Trong ngành Hóa chất & Hóa dầu, Stavian Group vận hành 2 nhà máy là Nhà máy Chlorine Stavian VP tại Tây Ninh và Nhà máy Stavian Biodegradable Compounding tại Hưng Yên.

Hai đại diện còn lại trong bảng vinh danh là An Phát Holdings và PVChem. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này cho thấy bức tranh ngành hóa chất – nhựa ngày càng đa dạng, với sự tham gia của cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Mức đóng góp ngân sách gần 7.700 tỷ đồng của 10 doanh nghiệp dẫn đầu năm 2025 không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh nội tại mà còn thể hiện sức khỏe chung của toàn ngành, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột không thể thiếu của các doanh nghiệp hóa chất – nhựa tại Việt Nam.

Với mục tiêu tôn vinh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội, CafeF đã bắt đầu công bố hệ thống vinh danh VNTax2026 gồm ba bảng vinh danh PRIVATE 100 và VNTAX 200 và STATE 100.

Với thông điệp xuyên suốt “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia”, VNTax2026 khẳng định sứ mệnh đồng hành và tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế.﻿