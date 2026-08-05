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Tập đoàn Đèo Cả nhận chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu HHV

| | Doanh nghiệp

Tập đoàn Đèo Cả nhận chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu HHV

Sau khi nhận chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu HHV trong phiên 28/7, Tập đoàn Đèo Cả trở thành cổ đông lớn tại HHV.

Hai cổ đông có liên quan đến người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HHV.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T (Hải Thạch B.O.T) báo cáo đã bán ra 25 triệu cổ phiếu HHV bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 28/7.

Qua đó, Hải Thạch B.O.T giảm sở hữu từ 76,67 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,35%) xuống mức 51,67 triệu cổ phiếu HHV (tỷ lệ 8,99%).

Tập đoàn Đèo Cả nhận chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu HHV- Ảnh 1.

Ảnh: Đèo Cả

Nhiều khả năng lượng cổ phiếu nói trên của Hải Thạch B.O.T được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Cụ thể, Tập đoàn Đèo Cả cũng báo cáo mua vào 25 triệu cổ phiếu HHV trong phiên 28/7 bằng phương thức thỏa thuận. Theo đăng ký giao dịch được công bố trước đó, Tập đoàn Đèo Cả cho biết giao dịch nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực và quyền sở hữu cổ phiếu HHV về Công ty mẹ nhằm tối ưu hóa công tác quản trị, nâng cao vị thế và năng lực tài chính của công ty.

Sau giao dịch, Tập đoàn Đèo Cả sẽ nâng sở hữu từ 16,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,86%) lên mức 41,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,21%), chính thức trở thành cổ đông lớn tại HHV.

Cả HHV và Hải Thạch B.O.T đều là thành viên thuộc Tập đoàn Đèo Cả. Được biết, ông Hồ Minh Hoàng đồng thời là Chủ tịch HĐQT HHV và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả. Cá nhân ông Hồ Minh Hoàng đang trực tiếp sở hữu 2,45 triệu cổ phiếu, tương đương 0,43% vốn HHV.

Tổng cộng nhóm Tập đoàn Đèo Cả cùng các cá nhân liên quan đang nắm giữ hơn 96 triệu cổ phiếu HHV, tương đương 16,71% vốn.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu hợp nhất đạt hơn 970 tỷ đồng, tăng gần 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 172 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Tính chung nửa đầu năm 2026, HHV mang về doanh thu hợp nhất hơn 1.877 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 389 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,6% và 20% so với cùng kỳ năm trước trước.

Trong cơ cấu doanh thu hợp nhất, hoạt động đầu tư và khai thác các dự án BOT tiếp tục đóng góp lớn nhất. Doanh thu thu phí trong sáu tháng đầu năm đạt hơn 1.246 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, chiếm hơn 66% tổng doanh thu.

Ở lĩnh vực thi công xây lắp, doanh thu hợp nhất sáu tháng đầu năm đạt hơn 517 tỷ đồng, đến từ các dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 2 và nhiều dự án khác.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
đèo Cả, hhv

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