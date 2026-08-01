Hơn 6.400 nhân sự rời khỏi báo cáo của 8 ngân hàng, 14 DN đứng đầu đã giảm 21.730 lao động

Thống kê từ báo cáo tài chính của 14 doanh nghiệp giảm nhân sự mạnh nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh tái cơ cấu lao động đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Tổng cộng, 14 doanh nghiệp này đã giảm 21.730 lao động.

Dẫn đầu danh sách ghi nhận giảm số lượng nhân sự trên báo cáo tài chính là Tập đoàn FPT với mức giảm 9.722 lao động, từ 54.110 người (cuối năm 2025) xuống còn 44.388 người (tháng 6/2026).

Nguyên nhân là do từ ngày 16/7/2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu 50,17% vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC. Quyết định chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn và tăng cường bảo đảm an ninh mạng quốc gia.

Theo đó gần 10.000 nhân sự tại FPT Telecom cũng dịch chuyển theo. Nếu không tính số lượng nhân sự của FPT Telecom vào cuối năm 2025, số lượng nhân sự của Tập đoàn FPT còn tăng lên hơn 1.000 người trong nửa đầu năm nay.



Tính theo tỷ lệ phần trăm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã CK: STB) là doanh nghiệp giảm nhân sự mạnh nhất.

Trong 6 tháng, Sacombank đã giảm 3.738 nhân sự (từ 16.816 người xuống 13.078 người), tương ứng tỷ lệ giảm 22,23%.

Xếp sau Sacombank về tỷ lệ % giảm là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (21,62%), PV Drilling - PVD (20,66%) và Tập đoàn PAN (18,79%).

Ngoài Sacombank, các ngân hàng khác như VIB (giảm 724 người, tương đương 7,04%), Eximbank (giảm 506 người, 8,24%), ABBank (giảm 460 người, 11,51%), BIDV (giảm 406 người, 1,39%), MB (giảm 228 người, 1,21%), MSB (giảm 212 người, 3,10%) và TPBank (giảm 165 người, 2,07%) cũng tiếp tục tinh giản bộ máy.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là lĩnh vực có số doanh nghiệp xuất hiện nhiều nhất trong Top 14 với 8 đại diện cắt giảm tổng cộng 6.439 nhân sự.



Ngoài ra, PV Drilling (PVD) giảm 503 người (20,66%), Masan Consumer (MCH) giảm 301 người (5,48%) và Cao su Đắk Lắk (DRI) giảm 213 người (7,95%).

