Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Data Talk
Data Talk
xem chi tiết

Hơn 6.400 nhân sự rời khỏi báo cáo của 8 ngân hàng, 14 DN đứng đầu đã giảm 21.730 lao động

| | Doanh nghiệp

Hơn 6.400 nhân sự rời khỏi báo cáo của 8 ngân hàng, 14 DN đứng đầu đã giảm 21.730 lao động

Báo cáo của FPT ghi giảm gần 10.000 người nhưng sự thật là gì?

Thống kê từ báo cáo tài chính của 14 doanh nghiệp giảm nhân sự mạnh nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh tái cơ cấu lao động đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Tổng cộng, 14 doanh nghiệp này đã giảm 21.730 lao động.

Dẫn đầu danh sách ghi nhận giảm số lượng nhân sự trên báo cáo tài chính là Tập đoàn FPT với mức giảm 9.722 lao động, từ 54.110 người (cuối năm 2025) xuống còn 44.388 người (tháng 6/2026).

Nguyên nhân là do từ ngày 16/7/2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu 50,17% vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC. Quyết định chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn và tăng cường bảo đảm an ninh mạng quốc gia.

Theo đó gần 10.000 nhân sự tại FPT Telecom cũng dịch chuyển theo. Nếu không tính số lượng nhân sự của FPT Telecom vào cuối năm 2025, số lượng nhân sự của Tập đoàn FPT còn tăng lên hơn 1.000 người trong nửa đầu năm nay.

Tính theo tỷ lệ phần trăm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã CK: STB) là doanh nghiệp giảm nhân sự mạnh nhất.

Trong 6 tháng, Sacombank đã giảm 3.738 nhân sự (từ 16.816 người xuống 13.078 người), tương ứng tỷ lệ giảm 22,23%.

Xếp sau Sacombank về tỷ lệ % giảm là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (21,62%), PV Drilling - PVD (20,66%) và Tập đoàn PAN (18,79%).

Ngoài Sacombank, các ngân hàng khác như VIB (giảm 724 người, tương đương 7,04%), Eximbank (giảm 506 người, 8,24%), ABBank (giảm 460 người, 11,51%), BIDV (giảm 406 người, 1,39%), MB (giảm 228 người, 1,21%), MSB (giảm 212 người, 3,10%) và TPBank (giảm 165 người, 2,07%) cũng tiếp tục tinh giản bộ máy.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là lĩnh vực có số doanh nghiệp xuất hiện nhiều nhất trong Top 14 với 8 đại diện cắt giảm tổng cộng 6.439 nhân sự.

Ngoài ra, PV Drilling (PVD) giảm 503 người (20,66%), Masan Consumer (MCH) giảm 301 người (5,48%) và Cao su Đắk Lắk (DRI) giảm 213 người (7,95%).

Khi các 'ông lớn' bắt đầu tuyển dụng trở lại: Thế Giới Di Động, Vinhomes dẫn đầu nhóm 14 DN tuyển thêm 11.500 lao động, 4 ngân hàng tăng 2.500 người

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con dâu SN 1995 của tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch một công ty hàng không

Con dâu SN 1995 của tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch một công ty hàng không Nổi bật

Hoạt hình Việt Wolfoo thua kiện Peppa Pig: Công ty đứng sau quy mô ra sao?

Hoạt hình Việt Wolfoo thua kiện Peppa Pig: Công ty đứng sau quy mô ra sao? Nổi bật

207 lao động, 33 người đạt cấp “ngoại hạng” chuyên đưa những “tòa nhà nổi” lớn nhất thế giới vào Việt Nam: Thu nhập 74,5 triệu đồng/tháng

207 lao động, 33 người đạt cấp “ngoại hạng” chuyên đưa những “tòa nhà nổi” lớn nhất thế giới vào Việt Nam: Thu nhập 74,5 triệu đồng/tháng

00:03 , 05/08/2026
Top DN lỗ lớn nhất quý 2: Ba cái tên đầu bảng âm gần 1.000 tỷ đồng, 1 công ty có doanh thu tăng gần 8 lần vẫn lỗ hơn trăm tỷ

Top DN lỗ lớn nhất quý 2: Ba cái tên đầu bảng âm gần 1.000 tỷ đồng, 1 công ty có doanh thu tăng gần 8 lần vẫn lỗ hơn trăm tỷ

00:02 , 05/08/2026
Khi các 'ông lớn' bắt đầu tuyển dụng trở lại: Thế Giới Di Động, Vinhomes dẫn đầu nhóm 13 DN tuyển thêm 11.500 lao động, 4 ngân hàng tăng 2.500 người

Khi các 'ông lớn' bắt đầu tuyển dụng trở lại: Thế Giới Di Động, Vinhomes dẫn đầu nhóm 13 DN tuyển thêm 11.500 lao động, 4 ngân hàng tăng 2.500 người

21:18 , 04/08/2026
PVTrans có tân Tổng Giám đốc

PVTrans có tân Tổng Giám đốc

20:50 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên