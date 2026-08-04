PVTrans có tân Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo về thay đổi nhân sự.

Cụ thể, PVTrans bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 3/8/2026. Theo bản cung cấp thông tin, ông Bình đang đại diện gần 72,4 triệu cổ phần, tương ứng 14% vốn điều lệ PVT cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Hiện, Petrovietnam đang là công ty mẹ nắm hơn 263,9 triệu cổ phiếu PVT, tương ứng 51% vốn PVTrans. Ngoài ông Nguyễn Thanh Bình, Petrovietnam cũng ủy quyền cho ông Phạm Việt Anh-Chủ tịch HĐQT PVTrans, đại diện 17% vốn PVTrans và ông Trương Hồng Sơn- Thành viên HĐQT PVTrans, đại diện 10% vốn tại công ty con này.

Trước đó, PVTrans quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Nguyên kể từ ngày 1/7/2026 do có đơn xin từ nhiệm.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/7/2026, HĐQT PVTrans cũng ban hành Nghị quyết số 62/NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/8/2026, thời gian gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến trong tháng 8/2026.

Nội dung lấy ý kiến gồm: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 8/6/2026, PVTrans đã phân phối thành công gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 30.280 cổ đông, còn lại 5.420 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 6 - tháng 7/2026, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung chứng khoán tại HoSE.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 470 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu của PVTrans tăng từ hơn 469,9 triệu cổ phiếu lên hơn 516,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 4.699 tỷ đồng lên hơn 5.169 tỷ đồng.