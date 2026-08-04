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Quảng cáo "sự lựa chọn số 1 của người dùng Việt”, thêm một công ty bị xử phạt 200.000.000 đồng

| | Doanh nghiệp

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn.

Theo thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 175/QĐ-CT ngày 22 tháng 6 năm 2026 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation.

Nội dung quyết định cụ thể như sau: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation (Mã số doanh nghiệp: 0108798867) với số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) về hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018: đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Quảng cáo "sự lựa chọn số 1 của người dùng Việt”, thêm một công ty bị xử phạt 200.000.000 đồng- Ảnh 1.

Cụ thể: Thông tin “Trim Ion - sự lựa chọn số 1 của người dùng Việt” chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation tại địa chỉ https://trimion.vn.

Trong quá trình điều tra, Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Theo: Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Phạm Trang 

Theo Phạm Trang

m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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