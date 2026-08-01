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Một trong những vướng mắc lớn nhất tại siêu dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm đã được xử lý

| | Doanh nghiệp

Một trong những vướng mắc lớn nhất tại siêu dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm đã được xử lý

Những vướng mắc liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất là một trong các nguyên nhân khiến dự án chậm triển khai dù đã động thổ từ tháng 9/2022.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất thanh toán n ghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 31/7/2026, với tổng số tiền đã nộp là 17.569 tỷ đồng.

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính được xem là cột mốc pháp lý quan trọng, tạo nền tảng để dự án bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo. Trước đó, những vướng mắc liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất là một trong các nguyên nhân khiến dự án chậm triển khai dù đã động thổ từ tháng 9/2022.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh

Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm tại khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có diện tích khoảng 7,5 ha. Dự án được quy hoạch thành tổ hợp nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại và dịch vụ, với tổng giá trị đầu tư lên tới 60.000 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Phát Đạt và Lotte liên tiếp hoàn tất các bước hợp tác tại dự án. Phát Đạt dự kiến tham gia với tỷ lệ 35%, trong thương vụ có tổng giá trị khoảng 10.400 tỷ đồng.

Tính đến ngày 3/7, Phát Đạt đã thanh toán hơn 2.444 tỷ đồng, gồm 900 tỷ đồng tiền đặt cọc, hơn 513 tỷ đồng trong đợt đầu và hơn 1.031 tỷ đồng trong đợt tiếp theo.

Ngày 6/7, Phát Đạt công bố UBND TP.HCM đã chấp thuận cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC. Sau khi hoàn tất giao dịch, Phát Đạt sẽ sở hữu 35% vốn điều lệ tại pháp nhân phát triển dự án.

Phát Đạt và Lotte Properties HCMC cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng và phát triển dự án trong thời gian tới.

Phát Đạt sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu để trả lương nhân viên và các khoản nợ

Anh Khôi

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