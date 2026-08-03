Thế giới Di động vượt qua Vinhomes, Viettel Global trở thành doanh nghiệp có nhiều tiền thứ 2 sàn chứng khoán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2026, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đang nắm giữ 63.600 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn, tăng 35,6% so với cuối năm 2025.

Qua đó, lượng tiền của MWG đã vượt Vinhomes (58.900 tỷ đồng), Viettel Global (54.300 tỷ đồng) và BSR (53.800 tỷ đồng) để trở thành doanh nghiệp có nhiều tiền thứ 2 sàn chứng khoán chỉ sau Vingroup với 105.100 tỷ đồng.

MWG cũng là doanh nghiệp có lượng tiền tăng mạnh nhất trong top 10 doanh nghiệp có nhiều tiền nhất sàn chứng khoán.

Đáng chú ý, cuối năm 2018, doanh nghiệp chỉ sở hữu lượng tiền khoảng 3.800 tỷ đồng. Con số này tăng 64% lên 6.300 tỷ đồng vào tiếp tục tăng thêm 146% vào cuối năm 2019.

Lượng tiền của MWG chỉ giảm duy nhất trong năm 2022 trong vòng 7 năm rưỡi.

Đến năm 2024, lượng tiền của MWG là 34.200 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cuối năm 2018.

Khác với cách thống kê được sử dụng trong các năm trước, số liệu năm 2025 và 6 tháng 2026 có sự thay đổi trong cách thống kê so báo cáo tài chính quý 2/2026 của MWG áp dụng quy định kế toán mới Thông tư số 99/2025/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

So với cách trình bày trong báo cáo tài chính ﻿kiểm toán năm 2025, báo cáo tài chính quý 2/2026 của MWG tính thêm khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và lãi dự thu thể hiện các khoản cho vay ngắn hạn và các khoản lãi dự thu tương ứng các khoản vay với các công ty đối tác, hưởng lãi suất áp dụng vào khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Cụ thể, tính đến 30/6/2026, khoản mục 63.600 tỷ đồng của MWG bao gồm:

Tiền và các khoản tương đương tiền: 17.994 tỷ đồng, trong đó tiền mặt tại quỹ là 363 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) là 17.567 tỷ đồng và tiền đang chuyển là 64 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn – các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn: 45.665 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại (23.135 tỷ đồng), cho vay ngắn hạn (6.908 tỷ đồng), các khoản đầu tư ngắn hạn khác (12.255 tỷ đồng) và lãi dự thu từ các khoản này (1.305 tỷ đồng).

Bên cạnh lượng tiền mặt dồi dào, kinh doanh quý 2/2026 của MWG cũng đón nhận kết quả tích cực. MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 48.751 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với mức 37.620 tỷ đồng của quý 2/2025. ợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 3.355 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 1.658 tỷ đồng của quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, MWG đạt doanh thu thuần 95.213 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 6.112 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.