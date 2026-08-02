Một công ty BĐS doanh thu lõi bằng 0, lãi đột biến gấp 93 lần cùng kỳ trong quý 2/2026

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026.

Trong quý 2/2026, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 11 tỷ đồng, giảm 91% so với mức 131 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, nguyên nhân doanh thu quý 2/2026 sụt giảm mạnh so với quý 2/2025 là do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Cơ cấu doanh thu của QCGL cho thấy doanh nghiệp không có doanh thu bất động sản trong quý 2 vừa rồi , toàn bộ doanh thu chủ yếu là doanh thu bán điện.

Mặc dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai trong quý 2/2026 lại đạt 167 tỷ đồng, tăng 9.356% so với con số gần 2 tỷ đồng đạt được ở quý 2/2025.

Sự bứt phá về lợi nhuận này đến từ hoạt động khác khi công ty ghi nhận thu nhập khác đạt 917 tỷ đồng, chi phí khác phát sinh trong kỳ là 675 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận khác trong quý 2/2026 mang về cho doanh nghiệp 242 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính do QCGL ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện 903 tỷ đồng. Chi phí chuyển nhượng nhà máy thủy điện ở mức 660 tỷ đồng.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của QCGL đạt 81 tỷ đồng, giảm 67% so với mức 243 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025. Nhờ khoản lợi nhuận phát sinh trong quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của công ty đạt 183 tỷ đồng, tăng 1.726% so với mức 10 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của QCGL đạt 7.938 tỷ đồng, giảm 9% so với số đầu năm là 8.744 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn trong cơ cấu tổng tài sản của QCGL là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài của dự án Phước Kiển, bao gồm: các khoản đền bù đất, chi phí tư vấn, thiết kế, san lấp mặt bằng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án.

Hiện tại Cơ quan Thi hành án đang giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Phước Kiển cho đến khi Tập đoàn hoàn trả đủ số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận theo hợp đồng Hứa mua, Hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT ngày 03/12/2024 của Toà án Nhân dân cấp cao tạii TP Hồ Chí Minh mới được nhận lại hồ sơ.

Tại ngày 30/06/2026 Tập đoàn đã hoàn trå 1.300 tỷ đồng, do đó Tập đoàn tạm phân loại giá trị này sang dài hạn trên Báo cáo tình hình tài chính khi lập báo cáo.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 25%, từ mức 3.999 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm xuống còn 3.011 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay (bao gồm cả nợ vay ngắn hạn và dài hạn) giảm 28%, từ 834 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 602 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.