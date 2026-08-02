Liên tục bị bán giải chấp, Chủ tịch DIG cùng người thân còn nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT và người thân.



Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 5,2 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 27-30/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch trên, Chủ tịch DIG giảm sở hữu từ 32,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,06%) xuống 27,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,41% vốn.

Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp cũng bị bán giải chấp 1,65 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 27-29/7/2026. Qua đó, bà Huyền giảm sở hữu từ 7,9 triệu cổ phiếu xuống còn 6,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ giảm từ 1% xuống còn 0,79%.

Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng báo cáo bị bán giải chấp 1,25 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 27-30/7/2026. Qua đó, bà Thành giảm sở hữu từ 9,8 triệu cổ phiếu xuống 8,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ giảm từ 1,24% xuống 1,08%.

Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: DIG

Chủ tịch DIC Corp cùng người thân liên tục bị "call margin" trong thời gian vừa qua. Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 8,19 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 21-23/7/2026 và 2,69 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 7-9/7/2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng báo báo bị bán giải chấp 1,06 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 21-22/7/2026 và 660.400 cổ phiếu DIG trong phiên 7/7/2026.

Còn bà Lê Thị Hà Thành cũng bị bán giải chấp 2,09 triệu cổ phiếu trong thời gian 22-24/7/2026 và 854.000 cổ phiếu DIG trong phiên 7-8/7/2026.

DIC Corp mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần 613 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 60% chỉ đạt 42 tỷ đồng.

Đổi lại, DIG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 116 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 40 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, qua đó, DIC Corp báo lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, DIG mang về 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025. Như vậy công ty mới thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 2 quý đầu năm.