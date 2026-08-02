Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 2/8: HAGL Agirco lần đầu tiên có lãi trong 1 quý từ quý 2/2021, Sunshome Homes báo lãi quý 2 hơn 1.500 tỷ đồng

Sunshine Homes (SSH) báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 1.572 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của SSH cán mốc 1.934 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 218 tỷ đồng).

VNSteel (TVN) báo lãi quý 2 đạt 510 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TVN mang về 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 72% so với nửa đầu năm 2025.

Thuận An Paper (TAH) lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 346 tỷ đồng, tăng 175%. Tính chung 6 tháng đầu năm, TAH đạt 577 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 227%.

PLC lãi quý 2 vọt lên 210 tỷ đồng, tăng 394%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PLC đạt 237 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 188%.

HAGL Agrico (HNG) ghi nhận mức lãi trước thuế 27 tỷ đồng (so với khoản lỗ 174 tỷ đồng của quý 2/2025), đây là quý đầu tiên HNG báo có lãi từ quý 2/2021. Tuy nhiên, do gánh nặng quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm HNG vẫn chịu khoản lỗ trước thuế 35 tỷ đồng.

Vinaincon (VVN) báo lỗ quý 2 84 tỷ đồng, kéo mức lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm lên 198 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp công bố BCTC quý 2/2026 sắp xếp theo ngành: