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Nóng: Thương hiệu phòng tập hạng sang ở Hà Nội dừng vận hành 1 cơ sở, thông báo sẽ chuyển nhượng cho đối tác

| | Doanh nghiệp

Hình ảnh bên trong cơ sở MVP Fitness Lò Đúc. Ảnh: MVP Fitness Lò Đúc.

Hình ảnh bên trong cơ sở MVP Fitness Lò Đúc. Ảnh: MVP Fitness Lò Đúc.

MVP Fitness vừa thông báo sẽ chuyển nhượng vận hành phòng tập tại cơ sở Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho đối tác Spring Fitness.

MVP Fitness vừa có thông báo chính thức đến hội viên về việc chuyển giao đơn vị vận hành phòng tập MVP Fitness Lò Đúc (Kinh Đô Building - 93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cụ thể, kể từ ngày 1/8/2026 đơn vị vận hành phòng tập sẽ được chuyển giao từ MVP Fitness sang Spring Fitness.

MVP Fitness cho biết trong quá trình chuyển giao, toàn bộ quyền lợi của hội viên sẽ được giữ nguyên theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký với MVP Fitness, bao gồm: Thời hạn hội viên còn hiệu lực; Các gói tập và quyền lợi đã đăng ký; Các chương trình, chính sách và quyền lợi liên quan theo hợp đồng hiện hành.

“Việc chuyển giao đơn vị vận hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hội viên. Đồng thời, Spring Fitness cam kết kế thừa đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với hội viên, đồng thời sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua: Cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng; Nâng cao chất lượng huấn luyện và đội ngũ nhân sự; Tối ưu trải nghiệm tập luyện, cơ sở vật chất và các tiện ích đi kèm; Phát triển thêm nhiều chương trình, hoạt động và dịch vụ giá trị dành cho hội viên”, thông báo nêu rõ.

Nóng: Thương hiệu phòng tập hạng sang ở Hà Nội dừng vận hành 1 cơ sở, thông báo sẽ chuyển nhượng cho đối tác - Ảnh 2.

Thông báo chuyển giao đơn vị vận hành phòng tập Lò Đúc của MVP Fitness. Ảnh: MVP Fitness Lò Đúc.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần MVP Việt Nam (pháp nhân vận hành hệ thống phòng tập MVP Fitness) được thành lập vào ngày 6/6/2026 do ông Nguyễn Văn Quyền là đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động của các cơ sở thể thao.

Theo giới thiệu trên website, MVP Fitness là chuỗi phòng tập theo mô hình fitness & yoga center, tập trung vào gym và yoga, đồng thời cung cấp nhiều bộ môn như Pilates, Kickfit, Boxing, GroupX, Cycling và các tiện ích chăm sóc sức khỏe đi kèm.

MVP Fitness hiện sở hữu 7 cơ sở tại Hà Nội gồm các phòng tập tại Hongkong Tower (Cầu Giấy), Kinh Đô Building (93 Lò Đúc), Hanoi Aqua Central (Yên Phụ), 6th Element (Nguyễn Văn Huyên), Mandarin Garden (Hoàng Minh Giám), The West (265 Cầu Giấy) và F-Zone, Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Với việc chuyển nhượng 1 cơ sở tại Lò Đúc, MVP Fitness hiện còn 6 cơ sở ở Hà Nội.

Về phía đối tác Spring Fitness, theo giới thiệu trên website, thương hiệu định vị là chuỗi phòng tập cao cấp, lấy gym làm dịch vụ chủ lực, đồng thời cung cấp các bộ môn yoga, dance và kick fit cùng hệ thống tiện ích như xông hơi, spa và bể sục Jacuzzi.

Với việc nhận chuyển nhượng cơ sở Lò Đúc từ MVP Fitness, Spring Fitness hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội là số 69 Trần Nhân Tông và số 93 Lò Đúc.

Động thái của MVP Fitness nối dài xu hướng tái cấu trúc trên thị trường phòng tập Việt Nam. Trước đó, nhiều thương hiệu đã thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa một số cơ sở, trong đó có California Fitness & Yoga, Elite Fitness hay gần đây là Lumi Fitness với việc ngừng vận hành một câu lạc bộ tại Hà Nội, phản ánh áp lực duy trì hiệu quả kinh doanh trong ngành fitness.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
MVP Fitness

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