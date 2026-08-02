Taseco Land góp 220 tỷ đồng thành lập một công ty con tại Ninh Bình

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến thành lập có tên CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng; trụ sở đặt tại số SH 3.2, TTTM Vạn Hải Lý, đường Lê Chân, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Doanh nghiệp dự kiến thành lập tên là CTCP Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó Taseco Land góp 220 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 55%.

Nguồn vốn góp được sử dụng từ nguồn vốn kinh doanh của Taseco Land. Thời hạn góp vốn là trong vòng 90 ngày kể từ khi Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Bảng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để quản lý khoản đầu tư, HĐQT Taseco Land đã cử ông Vũ Quốc Huy làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp mới, thời hạn ủy quyền 5 năm kể từ ngày 30/7/2026.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây Taseco Land đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Kinh doanh Hạ Tầng Plaschem (Plaschem).

Cụ thể, Taseco Land sẽ nhận chuyển nhượng hơn 2,6 triệu cổ phần của Plaschem từ CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam. Với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 262,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện giao dịch vào tháng 7/2026. Trường hợp giao dịch thực hiện thành công, Taseco Land sẽ sở hữu 75% vốn điều lệ của Plaschem.

Bên cạnh đó, Taseco Land cũng phê duyệt cử ông Nguyễn Văn Nghĩa là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp nêu trên của công ty tại Plaschem. Thời hạn ủy quyền 5 năm kể từ ngày nhận chuyển nhượng cổ phần.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Kinh doanh Hạ Tầng Plaschem (Plaschem) được thành lập từ ngày 14/6/2022, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại Tầng 7 Tòa nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP.Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Hóa chất Nhựa (tỷ lệ 70%), Công ty TNHH Khách sạn Silk Path (tỷ lệ 20%) và Bùi Tố Minh (tỷ lệ 10%).

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 7/8/2025, Plaschem đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 300 tỷ đồng, tương ứng 3,5 triệu cổ phần có mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần.

Cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại ngày 29/7/2026, Người đại diện theo pháp luật của Plaschem là ông Nguyễn Văn Nghĩa - Tổng Giám đốc.