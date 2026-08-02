Nhóm CII nâng sở hữu lên 11,9% vốn PC1

Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) tiếp tục tăng sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE).

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest - công ty con của CII) báo cáo đã mua thêm 1,59 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên 30/7 nhằm mục đích đầu tư.

Sau giao dịch, CII Invest nâng sở hữu từ 24,22 triệu cổ phiếu lên mức 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,89% lên 6,28% vốn PC1.

CII cũng đang trực tiếp sở hữu 23,12 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ 5,62%. Như vậy, nhóm CII hiện nắm giữ tổng cộng 48,94 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 11,9% vốn PC1.

Ảnh minh họa: PC1

Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026. Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Phía CII cho biết, đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính, doanh nghiệp không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Quyết định đầu tư này dựa trên cơ sở, PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

"Đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và muốn đầu tư trong các năm qua" - CII cho biết.

PC1 mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 468 tỷ đồng, giảm khoảng 8%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 35% lên gần 85 tỷ đồng. Ngược chiều, chi phí tài chính giảm gần 10% xuống 205 tỷ đồng.

Nhờ tiết giảm mạnh các loại chi phí, PC1 báo lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Điểm sáng là doanh nghiệp tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính gấp 2,7 lần cùng kỳ đạt 269 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, tăng 63% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.056 tỷ đồng, giảm 22%. Công ty đã hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.