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Khởi tố 'ông trùm' máy hát karaoke

| | Doanh nghiệp

Khởi tố 'ông trùm' máy hát karaoke

TPO - Ông Vũ Phi Điệp - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Khởi tố 'ông trùm' máy hát karaoke- Ảnh 1.

Hình ảnh sản phẩm máy hát karaoke của VietKTV. Ảnh trang web VietKTV

Tối 1/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Phi Điệp (SN 1980, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng bị can Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường. Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Phi Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc liên tiếp phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm ba vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ số để xâm phạm tài sản trí tuệ nhằm thu lợi bất chính.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giữ vững kỷ cương pháp luật trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, công nghiệp văn hóa và thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả.

Theo Thanh Hà

tienphong.vn

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