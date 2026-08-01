Liên tục trong 9 năm, 54.512 tỷ đồng từ Honda và Ford, Toyota đã đổ về 1 DN xe tải ít tên tuổi, trở thành công ty giá trị nhất ngành ô tô Việt Nam

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, mã chứng khoán: VEA) hiện có thể được coi là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành ô tô của Việt Nam thời điểm hiện tại.

Có thể nhận định như vậy vì VEAM hiện nắm giữ 30% cổ phần Honda Việt Nam, 20% cổ phần Toyota Việt Nam, 25% cổ phần Ford Việt Nam. Đây là những liên doanh "đẻ trứng vàng" cho VEAM và gần như toàn bộ lợi nhuận đến từ các công ty liên doanh, liên kết này.

Hiện tại VEAM cũng là doanh nghiệp ô tô tỷ đô duy nhất trên sàn chứng khoán với vốn hóa thị trường đạt 45.700 tỷ đồng (1,7 tỷ USD).

Trong năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của VEAM đạt hơn 4.466 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế của công ty này lại đạt hơn 7.400 tỷ đồng. Lợi nhuận chủ yếu của VEAM đến từ phần vốn nắm giữ tại các liên doanh ô tô hàng đầu là Toyota Vietnam, Honda Vietnam và Ford Vietnam.

Còn theo báo cáo công ty mẹ của VEAM, còn được nhận một khoản lớn tiền cổ tức được trả mỗi năm từ các công ty liên doanh, liên kết này. Có những giai đoạn, tiền cổ tức VEAM được nhận còn nhiều hơn lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.

Những năm gần đây, đều đặn hàng năm VEAM được chia khoảng 6-7 nghìn tỷ mỗi năm từ 3 liên doanh ô tô. Trong đó, năm 2025, số tiền nhận về là 6.554 tỷ đồng, bao gồm 5.932 tỷ đến từ Honda, 264 tỷ đến từ Toyota và 359 tỷ đến từ Ford.

Nửa đầu năm 2026, Honda tiếp tục chia gần 6.200 tỷ cho VEAM trong khi 2 liên doanh còn lại chưa chia.

Tính từ năm 2018 đến nay, tiền cổ tức VEAM được chia từ các liên doanh lên đến hơn 54.500 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức đến từ Honda Việt Nam là 44.500 tỷ.

Như vậy chưa cần bán xe thì VEAM cũng là doanh nghiệp ô tô có mức lợi nhuận hàng đầu trong ngành. Thực tế thì VEAM có hoạt động sản xuất lắp ô tô tải tuy vậy thì mảng kinh doanh này đóng góp khá khiêm tốn vào kết quả chung.

Tính đến 30/6/2026, VEAM đang nắm giữ gần 18.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi. Việc có hàng chục nghìn tỷ gửi ngân hàng cũng đem lại khoản lãi đều đặn hàng trăm tỷ mỗi năm cho VEAM.

Tại Việt Nam, có một số doanh nghiệp Nhà nước cũng không cần trực tiếp sản xuất hay bán sản phẩm nhưng cũng có thể lãi lớn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ được chia cổ tức như VEAM. Một trong số đó có thể kể đến tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra).

Cụ thể, doanh nghiệp này trong năm 2025 đã thu về 3.750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế thì lợi nhuận từ được chia từ Heineken là 3.300 tỷ đồng. Trong 5 năm gần nhất, Heineken đã chia về cho Satra 17.900 tỷ đồng.

Được biết, Satra hiện đang sở hữu 40% vốn của công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam và 40% vốn của công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam (Heineken Trading). Phần vốn còn lại do các công ty con của tập đoàn Heineken tại Singapore và Australia nắm giữ.