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Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh

Bức tranh lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 ghi nhận diễn biến tích cực ở nhiều nhóm ngành chủ lực.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 1.

Chứng khoán: Phần lớn doanh nghiệp trong ngành ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Smart Mind Securities bất ngờ lội ngược dòng báo lãi 804 tỷ đồng sau khi chịu lỗ vào cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 2.

Thép: Ghi nhận sự phục hồi diện rộng với phần lớn doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận. Trong đó, Nam Kim (NKG) bứt phá mạnh mẽ khi báo lãi gấp 9,1 lần quý 2/2025.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 3.

Vật liệu xây dựng & Xi măng: Phần lớn doanh nghiệp báo lãi tăng. Tăng trưởng ấn tượng nhất thuộc về VLXD Biên Hòa (VLB) với mức lợi nhuận gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 4.

Dầu khí và Xăng dầu: ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vọt tăng lợi nhuận gấp 8,6 lần. 2 doanh nghiệp lỗ là PV Gas D (57 tỷ) và PV Oil (71 tỷ)

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 5.

Ô tô: Nhiều doanh nghiệp báo tăng trưởng cao. Điển hình như VIMID (VVS) lãi gấp 4,5 lần.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 6.

Khoáng sản: Trừ CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM), các doanh nghiệp đều tăng bằng lần. Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi bứt phá gấp 96,7 lần cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 7.

Bất động sản: Bức tranh lợi nhuận diễn biến trái chiều khi số lượng doanh nghiệp tăng và giảm khá cân bằng. Sunshine Group (KSF) trở thành tâm điểm với mức tăng trưởng lợi nhuận gấp 86,3 lần cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 8.

Ngân hàng: Vietcombank lấy lại ngôi đầu bảng từ tay VietinBank. Saigonbank (SGB) bất ngờ báo lỗ trước thuế 40 tỷ trong quý này dù quý 2/2025 vẫn lãi 76 tỷ đồng.

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 9.

Hàng không: Các hãng hàng không có kết quả không thuận lợi khi giá nhiên liệu tăng, Vietnam Airlines lỗ 441 tỷ đồng trong quý 2 năm nay tuy nhiên nửa đầu năm vẫn lãi 4.183 tỷ đồng. Mảng dịch vụ và logistics hàng không nhìn chung vẫn tăng trưởng tốt.

Tổng hợp tất cả các ngành:﻿

Cập nhật BCTC quý 2/202 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh- Ảnh 10.

Ngọc Điệp

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