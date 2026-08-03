Công bố giải thưởng Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Qua đó phản ánh chuyển động mới của thị trường trước động lực tăng trưởng từ chính sách, hạ tầng, đô thị hóa và nhu cầu sống.

Tại sự kiện giải thưởng danh giá ghi nhận những tên tuổi nổi bật trên thị trường. Vinhomes được vinh danh ở hai hạng mục Developer of The Year và Above & Beyond Real Estate Pioneers, ghi nhận năng lực phát triển dự án quy mô lớn, hệ sinh thái đô thị tích hợp và chuẩn mực sống chất lượng.

Vinhomes chiến thắng với hạng mục Developer of The Year 2026

Saigon Marina IFC được trao giải Project of The Year Vietnam 2026, đồng thời được vinh danh tại hạng mục Best International Financial Hub Landmark Destination Vietnam 2026, ghi nhận định hướng phát triển một công trình biểu tượng gắn với hệ sinh thái tài chính, thương mại và dịch vụ tại trung tâm TP.HCM.

Saigon Marina IFC chiến thắng với hạng mục quan trọng Project of The Year 2026

Vietnam Real Estate Personality of The Year 2026 vinh danh ông Nguyễn Đức Quang – Founder & CEO Big Four, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực bất động sản cùng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam đã có những chia sẻ về bối cảnh và xu hướng bất động sản Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính phát biểu tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

"Kỷ niệm 10 năm Dot Property Vietnam Real Estate Awards trên thị trường rơi vào thời điểm Việt Nam bước vào chu kỳ kinh tế mới, các doanh nghiệp BĐS cần có tư duy phát triển dài hạn gắn với trách nhiệm xã hội, tinh thần đổi mới, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, không ngừng hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực tế, định hướng phát triển bền vững và cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng nói riêng và thị trường bất động sản nói chung".

Ông Ngọc Bùi – Đại diện Ban tổ chức Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 chia sẻ thông điệp truyền cảm hứng tại sự kiện.

Phát triển bền vững tiếp tục là nền tảng quan trọng của giải thưởng năm nay, được nhìn nhận theo hướng toàn diện hơn, từ chất lượng quy hoạch, hiệu quả vận hành, đổi mới công nghệ đến khả năng kiến tạo cộng đồng và giá trị lâu dài cho người sử dụng.

Trong nhóm giải thưởng dành cho các nhà phát triển, Viet Capital Real Estate, Van Xuan Group, Van Phu và Tân Hoàng Minh Group được ghi nhận với những định hướng riêng: từ bất động sản cao cấp boutique, nhà ở tầm trung, phát triển bền vững đến kiến tạo chuẩn mực sống cao cấp.

Bên cạnh đó, Gamuda Land Vietnam, Phu My Hung Development Corporation, Sun Property và Nam Long Investment Corporation được vinh danh tại Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026; Phu Long Real Estate Corporation được vinh danh Sustainable Leadership Awards Vietnam 2026, ghi nhận chiến lược dài hạn, tinh thần đổi mới và định hướng phát triển bền vững.

Các dự án chiến thắng tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 phản ánh rõ sự đa dạng của thị trường, từ căn hộ ven biển, khu đô thị ven sông đến căn hộ cao cấp, bất động sản hàng hiệu, công trình mang dấu ấn di sản và các mô hình đô thị tích hợp.

Nổi bật trong nhóm giải thưởng về kiến trúc, quy hoạch và thiết kế là Newtown Diamond, Vlasta Premier – Phu Thuan, The Emerald River Park, TT Genesis, Ha Tinh Heritage, D'. Diamant Bleu, D'. Patrimony và Su Heritage, ghi nhận những dấu ấn nổi bật về kiến trúc, đổi mới sáng tạo, quy hoạch và kiến tạo phong cách sống, cộng đồng.

Đặc biệt, D'. Patrimony cùng lúc được vinh danh ở hai hạng mục Best Ultra Luxury Mixed-Use Iconic Design Vietnam 2026 và Best Luxury Lifestyle Community Development Vietnam 2026, cho thấy xu hướng kết hợp giữa thiết kế biểu tượng và khả năng kiến tạo không gian sống giàu trải nghiệm.

Ở nhóm dự án định hình diện mạo đô thị và phong cách sống, Capital Square, Palm City, Palm River, Iconia Lakeside, Diamond Symphony Vinh Yen, Diamond Crown Westlake, Swiss Eden được ghi nhận từ các khu phức hợp, đô thị phong cách sống, phát triển bền vững đến nghỉ dưỡng, kiến trúc khách sạn và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh các nhà phát triển và dự án, hệ sinh thái dịch vụ bất động sản tiếp tục được ghi nhận tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, với ERA Vietnam, Dreamplex, ROX Lease, CVR – Central Vietnam Realty, Infiniti Property, FIIVN và ANABUKI NL VIETNAM được vinh danh trong tư vấn, văn phòng, quản lý tài sản và dịch vụ bất động sản.

Xem đầy đủ danh sách các nhà chiến thắng tại đây:

https://bit.ly/3Tx54jU