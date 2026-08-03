FPT Retail tăng trần 3 phiên liên tiếp: Điều gì đang xảy ra?

Phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) tiếp tục đà tăng của các phiên trước đó đã tăng hết biên độ lên mức giá trần 133.100 đồng/cp, với hơn 1 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên sáng và dư bán giá trần hơn 258.000 cổ phiếu.

Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của FRT, sau 3 phiên cổ phiếu FRT đã tăng hơn 22%.

Đà tăng của FRT được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý 2 tích cực.

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.626 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, ợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 187%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ﻿doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, động lực tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ đến từ đóng góp tích cực của cả hai chuỗi kinh doanh.

Trong đó, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi Long Châu ghi nhận doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tiếp tục cải thiện so với mức bình quân năm 2025, phản ánh hiệu quả của hệ thống trong quá trình mở rộng quy mô đi cùng nâng cao chất lượng vận hành.

Tính đến hết tháng 6/2026, hệ thống Long Châu sở hữu 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân. Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục chủ động quản trị nguồn cung, tối ưu hàng tồn kho và kiểm soát chi phí vận hành, góp phần đảm bảo nguồn hàng ổn định, hạn chế tác động từ biến động chi phí đầu vào và duy trì hiệu quả hoạt động.

Chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu 9.387 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch năm 2026. Doanh thu trung bình đạt 2,5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm, gia tăng nguồn hàng theo mùa vụ, cùng hiệu quả của các chương trình bán hàng và các giải pháp tài chính linh hoạt.

Trong quý II/2026, FPT Shop tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bán hàng gắn với mùa World Cup, kết hợp các ngành hàng TV, điện máy, gia dụng cùng dịch vụ di động MVNO FPT nhằm mở rộng hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp cùng các đối tác ra mắt nhiều sản phẩm công nghệ mới và triển khai sớm chương trình Back to School để đón đầu nhu cầu mua sắm phục vụ học tập trong nửa cuối năm.