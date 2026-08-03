VNG lãi gấp 32 lần trong Q2.26: 81,3 triệu người dùng Zalo, gần 62 triệu người chơi game và 24 triệu người sử dụng AI

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế Q2.26 tăng khoảng 3.091% so với cùng kỳ, từ 14,63 tỷ đồng lên 466,84 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh, chỉ số được VNG gọi là AOP, cũng đạt 467 tỷ đồng, tăng 86%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNG đạt doanh thu thuần 5.872 tỷ đồng, tăng 29%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 659,4 tỷ đồng, so với mức 14,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Dịch vụ trò chơi trực tuyến mang về gần 3.929 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, tăng hơn 30% và chiếm khoảng 67% tổng doanh thu hợp nhất.

Ngoài game và Zalo, Zalopay đạt doanh thu 241 tỷ đồng trong quý II, tăng 90% so với cùng kỳ. Người dùng hoạt động tăng 39%, tổng giá trị thanh toán tăng 66%, còn doanh thu dịch vụ tài chính tăng 456%.

Gần 62 triệu người chơi game mỗi quý

Trong quý II, tổng bookings của mảng trò chơi trực tuyến đạt 2.359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Bookings phản ánh tổng số tiền người chơi đã chi trong kỳ, không đồng nhất với doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Số người dùng hoạt động hàng quý đạt 61,9 triệu, tăng 6%. Bookings từ thị trường quốc tế đạt 362 tỷ đồng, tăng 11%, khi VNGGames tiếp tục mở rộng danh mục với Total Football, CookieRun: OvenSmash, Lineage W và Light and Night.

Trao đổi về chiến lược phát triển game, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG Group, cho biết công ty đang ưu tiên những sản phẩm có vòng đời dài, liên tục bổ sung nội dung và duy trì được cộng đồng người chơi thay vì chỉ tạo ra xu hướng trong thời gian ngắn.

Play Together được ông nhắc đến như một ví dụ. Trò chơi kết hợp nhiều mini-game trong cùng một sản phẩm, tạo nên mô hình “game trong game”. Đội ngũ phát triển tại Hàn Quốc thường xuyên cập nhật nội dung, trong khi yếu tố tương tác cộng đồng giúp sản phẩm thu hút cả trẻ em và người trưởng thành.

Sau hơn hai tháng phát hành phiên bản VNG tại Việt Nam vào năm 2022, Play Together đạt 10 triệu lượt tải và từng đứng đầu trên cả App Store lẫn Google Play.

Những đặc điểm trên giúp Play Together trở thành một game “evergreen”, tức sản phẩm có thể duy trì cộng đồng và tạo doanh thu trong nhiều năm. Năm 2025, VNG xếp Play Together và PUBG Mobile vào nhóm game cốt lõi, đóng góp 46% doanh thu mảng game.

24 triệu người sử dụng AI trên Zalo mỗi tháng

Doanh thu mảng Zalo & AI đạt 639 tỷ đồng trong quý II, tăng 63% so với cùng kỳ.

Zalo có 81,3 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 4%, với khoảng 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Trong đó, khoảng 24 triệu người, tương đương gần một phần ba lượng người dùng hàng tháng, sử dụng các tính năng nhắn tin và gọi thoại tích hợp AI.

Tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói đạt 12,5 triệu người dùng, tăng 255% so với quý I/2025. Phụ đề trực tiếp trong cuộc gọi video có khoảng 3 triệu người sử dụng, trong đó 401.000 người thuộc nhóm lớn tuổi.

Kiki Info, trợ lý hỏi đáp trên Zalo, đạt 1,5 triệu người dùng sau bốn tháng ra mắt.

Ngoài ra, Zalo Video hiện có 40 triệu người dùng hàng tháng và trung bình khoảng 180 triệu lượt xem mỗi tháng. Số tài khoản chính thức đang hoạt động trên nền tảng đạt gần 30.000 vào tháng 6/2026, tăng 24% so với cùng kỳ.

Ưu tiên hạ tầng AI đặt tại Việt Nam

Theo CEO VNG, thị trường hiện chưa xác định rõ mô hình ứng dụng AI nào sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Vì vậy, VNG chưa đầu tư dàn trải vào các ứng dụng độc lập mà tập trung vào hai hướng: tích hợp AI vào những sản phẩm đã có lượng người dùng lớn và xây dựng hạ tầng tính toán.

Ở lớp ứng dụng, AI đang được triển khai trên Zalo cũng như trong các công cụ phát triển và phát hành game. Ở lớp hạ tầng, VNG nhập máy chủ để phục vụ nội bộ, xây dựng năng lực vận hành và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm.

GreenNode, đơn vị phụ trách hạ tầng AI Cloud của VNG, ghi nhận doanh thu 144 tỷ đồng trong quý II, giảm 17% so với cùng kỳ. Theo VNG, kết quả này phản ánh quá trình chủ động chuyển dịch khỏi một số dịch vụ truyền thống sang các mảng có giá trị cao hơn.

Trong đó, doanh thu AI Cloud tăng 271%, điện toán đám mây tăng 40%, còn các giải pháp dành cho ngành tài chính – ngân hàng tăng 73%.

GreenNode hiện phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, Đông Nam Á và Hoa Kỳ.

Tháng 6/2026, công ty ký biên bản ghi nhớ với MSB để triển khai hạ tầng đám mây lai và nền tảng AI doanh nghiệp, phục vụ hơn 8 triệu khách hàng cá nhân của ngân hàng.

Một phần máy chủ của VNG ban đầu được đặt tại Thái Lan. Về dài hạn, tập đoàn muốn ưu tiên đưa hạ tầng về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và hạn chế việc chuyển dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài.