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Hòa Phát nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên từ tháng 8/2026

| | Doanh nghiệp

Hòa Phát nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên từ tháng 8/2026

Dự án nằm trên Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, liền kề KCN Yên Mỹ và KCN Yên Mỹ II.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ (thuộc Tập đoàn Hòa Phát), đang triển khai dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 31 ha.

Trong giai đoạn đầu tiên, Hoà Phát triển khai 2 cụm tòa chung cư cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ chung cư nhà ở xã hội có diện tích từ 34,9 m² đến 77 m² và bắt đầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 8/2026 đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Dự án nằm trên Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, liền kề KCN Yên Mỹ và KCN Yên Mỹ II. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe tới trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 30 phút tới trung tâm tỉnh Hưng Yên thông qua cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Các khu công nghiệp lớn trong vùng như Khu công nghiệp Phố Nối A, Thăng Long, Phố Nối B chỉ cách dự án khoảng 15 phút lái xe.

Theo quy hoạch, Dự án sẽ xây dựng 25 tòa chung cư cao tầng cung cấp khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội, cùng 242 căn nhà ở thấp tầng thương mại. Dự án được thiết kế với hệ thống công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi, trường học, bệnh viện, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và đường dạo bộ. Khu nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II hướng tới mô hình khu đô thị khép kín, đầy đủ tiện ích sinh hoạt cho người lao động và gia đình, với hệ thống an ninh hoạt động 24/7.

Hòa Phát lãi 15.480 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 103% so với cùng kỳ

Yên Chi

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