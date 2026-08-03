Con trai chủ tịch MSB dự chi hàng trăm tỷ mua vào cổ phiếu

Theo đó, ông Trần Anh Đức – con trai chủ tịch MSB Trần Anh Tuấn - đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu MSB nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 06/08 đến ngày 04/09. Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ tăng sở hữu cổ phiếu MSB từ 4.529 cổ phiếu lên 20.004.529 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,0001% lên 0,64% vốn tại MSB.

Chốt phiên ngày 31/07/2026, cổ phiếu MSB có giá 15.950 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, dự kiến, ông Đức sẽ chi 319 tỷ đồng để mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Trên thị trường chứng khoán, trong năm 2026, cổ phiếu MSB ghi nhận nhịp tăng trưởng trong bối cảnh VN Index nhiều biến động. Tính từ đầu năm, 05/01/2026 đến ngày 15/7/2026, giá cổ phiếu MSB đã tăng 32,5%, là cổ phiếu có mức tăng tích cực Top đầu trong nhóm các ngân hàng niêm yết trên thị trường. Trước đó, phiên 18/6 ghi nhận cổ phiếu MSB đã chính thức vượt đỉnh lịch sử ở mức giá cao nhất 15.900, đóng cửa 15.700. Khối lượng giao dịch (khớp lệnh & thỏa thuận) bùng nổ hơn 60 triệu cổ phiếu, chiếm gần 10% thị trường. Vốn hóa lên gần 1,9 tỷ USD.

Biểu đồ: Diễn biến giao dịch Cổ phiếu từ 05/01/2026 đến ngày 15/7/2026





Giao dịch mua vào khối lượng lớn cổ phiếu MSB được đăng ký trong bối cảnh, ngày 16/7/2026 vừa qua, MSB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 37.440 tỷ đồng, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án được phê duyệt, MSB sẽ phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 20%, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

Ngân hàng này cũng mới công bố Báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,9% so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt trên 10,4%. Tổng tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng nhẹ, đạt trên 204.674 tỷ đồng.

Tính đến hết Quý II/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt hơn 440.998 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,17% so với cuối năm 2025. Tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt trên 7.044 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập – CIR tiếp tục được cải thiện. Với những kết quả kinh doanh khả quan trên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng gần 7,9% so với cùng kỳ năm trước.



