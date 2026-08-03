Sau khi có tân chủ tịch SN 1999, PC1 báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 63%
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, tăng 63%.
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PC1:
CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 35,3%), lợi nhuận gộp chỉ giảm khoảng 8%, còn 468 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, từ 17,4% lên 23%.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 85 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 10% xuống 205 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu tăng hơn 16%, lên gần 198 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng đột biến lên hơn 19 tỷ đồng, cao gấp gần 10 lần cùng kỳ. PC1 cũng cắt giảm mạnh các khoản chi phí hoạt động khi chi phí bán hàng giảm 97%, chỉ còn hơn 1 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26% xuống 86 tỷ đồng.
Nhờ các yếu tố trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 280 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 235 tỷ đồng, tăng 43%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, tăng 63%.
Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 22,2% cùng với doanh thu tài chính tăng mạnh lên 269 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Trong đó, doanh thu tài chính chủ yếu đến từ khoản lãi 120 tỷ đồng nhờ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận hơn 200 triệu đồng. Thu nhập từ tiền gửi và cho vay cũng tăng 44%, đạt 118 tỷ đồng.
Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, song lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 27% kế hoạch doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của PC1 đạt 24.871 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với đầu năm.
Ở nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25% xuống còn 2.849 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 43% lên 2.450 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5% lên 4.369 tỷ đồng do các khoản phải thu khác và trả trước cho người bán tăng. Hàng tồn kho cũng tăng gần 14%, lên 1.685 tỷ đồng.
Đối với tài sản dài hạn, giá trị tài sản dở dang tăng mạnh 58%, đạt 2.133 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 780 tỷ đồng, lên 1.930 tỷ đồng. Trái lại, đầu tư tài chính dài hạn giảm gần 16%, còn 1.501 tỷ đồng do giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết suy giảm.
Đến cuối quý II, nợ phải trả của PC1 ở mức 15.713 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm và chiếm khoảng 63,2% tổng nguồn vốn. Dư nợ vay và trái phiếu phát hành còn hơn 12.200 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ cấu nợ có sự dịch chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Cụ thể, vay và trái phiếu ngắn hạn tăng 23,4%, từ 4.263 tỷ đồng lên 5.260 tỷ đồng, trong khi dư nợ dài hạn giảm từ 7.443 tỷ đồng xuống còn 6.956 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, PC1 đã chi hơn 380 tỷ đồng cho lãi vay, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
PC1 đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự cấp cao sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7.
Doanh nghiệp đã bầu bổ sung bốn thành viên HĐQT gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Trịnh Văn Tuấn.
Cùng ngày, HĐQT bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1991), trước đó là người phụ trách Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính, giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Bà Vũ Thị Hương (sinh năm 1991) được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng, trong khi bà Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1984), nguyên Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính. Cả ba lãnh đạo mới đều có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, kế toán và ngân hàng.
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