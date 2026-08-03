Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP

| | Doanh nghiệp

Xếp dỡ Hải An vừa hoàn tất phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 624 người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 28/7/2026, Xếp dỡ Hải An đã hoàn tất phân phối 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 624 người lao động. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2026, sau khi VSDC chấp thuận đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An đã thu về 35 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An tăng từ hơn 1.883,4 tỷ đồng lên mức hơn 1.918,4 tỷ đồng.

Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: HAH

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hợp nhất gần 1.533,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 635,6 tỷ đồng, tăng 12,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 10,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 24,4% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính giảm 2,8%, xuống còn gần 37,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 32 tỷ đồng lên 37,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Xếp dỡ Hải An báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 466,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Xếp dỡ Hải An mang về doanh thu thuần hơn 2.798,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 817,6 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Năm 2026, Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 65,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 17,9% so với đầu năm, lên mức gần 10.274,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định gần 4.778,5 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.176,9 tỷ đồng, tăng 25,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 2.661,3 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng nợ.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế giới Di động vượt qua Vinhomes, Viettel Global trở thành doanh nghiệp có nhiều tiền thứ 2 sàn chứng khoán

Thế giới Di động vượt qua Vinhomes, Viettel Global trở thành doanh nghiệp có nhiều tiền thứ 2 sàn chứng khoán Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh

Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 3/8: Chứng khoán và thép thăng hoa, các hãng hàng không gặp khó, nhóm bất động sản và ngân hàng phân hóa mạnh Nổi bật

Doanh thu bứt phá, Baf Việt Nam vẫn báo lãi ròng quý II/2026 ‘bốc hơi’ 50%

Doanh thu bứt phá, Baf Việt Nam vẫn báo lãi ròng quý II/2026 ‘bốc hơi’ 50%

15:19 , 03/08/2026
Hủy tư cách công ty đại chúng: Golden Gate mất gì?

Hủy tư cách công ty đại chúng: Golden Gate mất gì?

13:44 , 03/08/2026
FPT Retail tăng trần 3 phiên liên tiếp: Điều gì đang xảy ra?

FPT Retail tăng trần 3 phiên liên tiếp: Điều gì đang xảy ra?

12:35 , 03/08/2026
VNG lãi gấp 32 lần trong Q2.26: 81,3 triệu người dùng Zalo, gần 62 triệu người chơi game và 24 triệu người sử dụng AI

VNG lãi gấp 32 lần trong Q2.26: 81,3 triệu người dùng Zalo, gần 62 triệu người chơi game và 24 triệu người sử dụng AI

11:49 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên