Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 28/7/2026, Xếp dỡ Hải An đã hoàn tất phân phối 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 624 người lao động. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2026, sau khi VSDC chấp thuận đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An đã thu về 35 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An tăng từ hơn 1.883,4 tỷ đồng lên mức hơn 1.918,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: HAH

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hợp nhất gần 1.533,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 635,6 tỷ đồng, tăng 12,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 10,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 24,4% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính giảm 2,8%, xuống còn gần 37,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 32 tỷ đồng lên 37,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Xếp dỡ Hải An báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 466,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Xếp dỡ Hải An mang về doanh thu thuần hơn 2.798,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 817,6 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Năm 2026, Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 65,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 17,9% so với đầu năm, lên mức gần 10.274,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định gần 4.778,5 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.176,9 tỷ đồng, tăng 25,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 2.661,3 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng nợ.