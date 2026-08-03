Doanh thu bứt phá, Baf Việt Nam vẫn báo lãi ròng quý II/2026 ‘bốc hơi’ 50%

CTCP Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 2.137 tỷ đồng, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ hoạt động chăn nuôi.

Song song với đà tăng doanh thu, giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh từ 1.055,1 tỷ đồng lên mức gần 1.790,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 69,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 346,2 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Cùng chiều, doanh thu hoạt động tài chính tăng 86,7% so với cùng kỳ, lên mức hơn 11,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng từ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Tuy nhiên, khoản thu nhập khác lại giảm từ 5,7 tỷ đồng xuống còn gần 3,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của Baf Việt Nam tăng 118,7% so với cùng kỳ, lên mức gần 145,2 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền vay tăng cao; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 83,4 tỷ đồng, tăng 60,1%. Trong khi đó, chi phí bán hàng được tiết giảm xuống còn 3,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 71,2%.

Ảnh minh họa: BAF

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Baf Việt Nam báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 104,7 tỷ đồng, giảm 50% so với quý II/2025.

Theo giải trình của Baf Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng trong quý II/2026 chủ yếu mang tính thời điểm và gắn với giai đoạn đầu tư, không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, giá bán bình quân quý II/2026 (khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg) thấp hơn cùng kỳ năm trước (khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg).

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng cao do biến động về mặt bằng lãi suất trên thị trường so với cùng kỳ, đây là yếu tố ngoại cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát trực tiếp của công ty.

Ngoài ra, việc mở rộng nhanh và đưa các trại mới vào vận hành trong 6 tháng đầu năm khiến chi phí cố định (nhân sự, điện nước, khấu hao, chi phí vận hành ban đầu) tăng so với cùng kỳ, trong khi hiệu suất chưa đạt mức tối ưu ngay trong giai đoạn đầu.

Với diễn biến dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong kỳ tiếp tục phức tạp, Baf Việt Nam tiếp tục tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, phòng dịch và chi phí tái đàn nhằm chủ động bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì tính ổn định của hoạt động sản xuất trong dài hạn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Baf Việt Nam mang về doanh thu thuần hơn 3.899,3 tỷ đồng, tăng 55,3% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 310,9 tỷ đồng, giảm 9,3%.

Năm 2026, Baf Việt Nam lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt gần 8.431,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 793,1 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 46,2% kế hoạch doanh thu thuần và 39,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Baf Việt Nam tăng 25,4% so với đầu năm, lên mức hơn 13.516 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ gần 709,7 tỷ đồng lên gần 1.209,4 tỷ đồng.

Tài sản cố định ghi nhận hơn 3.909,3 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 2.084,5 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 9.160,1 tỷ đồng, tăng 36,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 6.237 tỷ đồng, chiếm 68,1% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 2.102,4 tỷ đồng, chiếm 23% tổng nợ.

Cũng tính đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của Baf Việt Nam đạt gần 4.356 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức hơn 3.040,2 tỷ đồng.

Mặc dù thặng dư vốn cổ phần giảm mạnh từ 356,6 tỷ đồng xuống còn 52,6 tỷ đồng, nhưng Baf Việt Nam lại ghi nhận khoản vốn khác của chủ sở hữu hơn 608 tỷ đồng.