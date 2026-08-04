Viconship sắp “bỏ túi” gần 90 tỷ đồng cổ tức từ Cảng Xanh Vip

Mới đây, CTCP Cảng Xanh Vip (MCK: VGR, sàn UPCoM) đã có thông báo về ngày 12/8/2026 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền.

Theo đó, Cảng Xanh Vip sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Xanh Vip sẽ phải chi khoảng hơn 164,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán là 21/8/2026.

Tính đến ngày 30/6/2026, CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) đang sở hữu 54,35% vốn điều lệ của Cảng Xanh Vip, tương đương sở hữu gần 44,7 triệu cổ phiếu VGR, ước tính sẽ thu về gần 89,4 tỷ đồng cổ tức.

Ảnh minh họa: VGR

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, Cảng Xanh Vip ghi nhận doanh thu thuần hơn 305,7 tỷ đồng, tăng 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 161,5 tỷ đồng, tăng 8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 9,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 123,2 triệu đồng lên mức 421,6 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 5,9%, xuống còn hơn 17,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 5,5 tỷ đồng, giảm 19,1%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Cảng Xanh Vip báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 132,7 tỷ đồng, tăng 6% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Xanh Vip mang về doanh thu thuần gần 594,8 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 251,8 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Cảng Xanh Vip giảm 11,9% so với đầu năm, xuống còn hơn 1.231,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 344,8 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 363,9 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 89,3 tỷ đồng, giảm 56,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 44 tỷ đồng, chiếm 49,3% tổng nợ.