Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tiếp tục được đề nghị giảm án

Tại phiên tòa ngày 4-8, bị cáo Hằng cho biết gia đình tiếp tục nộp thêm 1,5 tỷ đồng. VKS xác định đây là tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị tuyên bị cáo từ 16 đến 18 năm tù về hai tội danh, giảm tổng cộng 7-9 năm so với án sơ thẩm.

Về trách nhiệm dân sự, VKS xác định bị cáo Hằng và đồng phạm đã đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào các đợt gia công vàng móp méo, sản xuất và bán ra thị trường khoảng 17.000 lượng vàng miếng, vàng nhẫn trái quy định. VKS đề nghị các bị cáo phải nộp lại số vàng sử dụng trực tiếp vào hành vi phạm tội.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 5-8.

Trong quá trình phúc thẩm, bị cáo Hằng đã nộp 10 tỷ đồng khắc phục thiệt hại. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-6, Viện phúc thẩm VKSND Tối cao tại TPHCM đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho tất cả bị cáo có kháng cáo. Riêng bị cáo Hằng được đề nghị mức án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tổng hợp hình phạt 22 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm. Sau đó, HĐXX hoãn phiên tòa do phát sinh một số tình tiết mới.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình điều hành SJC, bị cáo Hằng đã chỉ đạo các bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hằng mua, chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài để cùng các bị cáo khác đưa vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC; đồng thời chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái quy định 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC.

Hậu quả, bị cáo Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hằng 25 năm tù về hai tội danh trên. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ án treo đến 22 năm 6 tháng tù.