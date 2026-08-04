Xây dựng Hòa Bình sắp phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ giá trị gần 514,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức cứ mỗi 1 cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch sáng ngày 4/8/2026, cổ phiếu HBC giao dịch ở mức 4.300 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá cổ phiếu hoán đổi nợ cao gấp 2,3 lần thị giá hiện tại.

Thời gian dự kiến triển khai từ quý III/2026 hoặc sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Xây dựng Hòa Bình cũng đã công khai danh sách hoán đổi nợ lần này gồm 99 doanh nghiệp, chủ yếu là các nhà thầu, cho thuê thiết bị xây dựng, nhà cung cấp.

Ảnh minh họa: HBC

Trong đó, Công ty Cổ phần Máy Xây dựng Matec dự kiến được phân phối nhiều nhất với hơn 9,2 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ gần 92,2 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Best Quality Construction hoán đổi gần 32,8 tỷ đồng để lấy gần 3,3 triệu cổ phiếu; Công ty Cổ phần Interhouse LA sẽ hoán đổi 23,5 tỷ đồng lấy 2,35 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần gần 1.946,5 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 222,4 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 22 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 64,5% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác giảm mạnh từ 138,1 tỷ đồng xuống còn hơn 9,5 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 3,6%, lên mức gần 99 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 6,9 tỷ đồng lên mức 16,1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,8%, xuống hơn 78 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Xây dựng Hòa Bình báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 18,9 tỷ đồng, giảm 54,8% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình mang về doanh thu thuần hơn 3.268,6 tỷ đồng, tăng 99,7% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 41,6 tỷ đồng, giảm 19,1%.

Năm 2026, Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 16,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Theo ghi nhận tại thời điểm ngày 30/6/2026, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn lỗ lũy kế gần 2.026 tỷ đồng, tuy nhiên khoản lỗ này đã cải thiện hơn so với thời điểm đầu năm.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 16.885,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 11.011,8 tỷ đồng, chiếm 65,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Xây dựng Hòa Bình ở mức hơn 14.867,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 4.564 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính hơn 3.999 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng nợ.