Khoảnh khắc mở van công trình khổng lồ, nâng sức chứa dầu thô Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam lên 585.000 m³

Ngày 4/8, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của Petrovietnam) đã tổ chức Lễ khánh thành dự án “Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất hiện hữu”.



Tham dự lễ khánh thành có ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương). Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lương Kim Sơn - Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh. Về phía BSR có ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Trước đó, tháng 7/2024, HĐQT BSR đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô mới có dung tích 65.000 m³. Dự án thuộc công trình công nghiệp dầu khí cấp I, được triển khai trong điều kiện NMLD Dung Quất vẫn duy trì hoạt động sản xuất liên tục và phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.



Dự án "Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất hiện hữu" do Liên danh PTSC - PTSC Quảng Ngãi - BCA Thăng Long thi công từ đầu tháng 2/2025. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ hơn 30 ngày, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, BSR và PTSC Quảng Ngãi khởi động van dẫn dầu vào bể chứa dầu thô.

Sau khi bể chứa mới được đưa vào vận hành, tổng năng lực tồn chứa dầu thô của NMLD Dung Quất tăng từ khoảng 520.000 m³ lên 585.000 m³, tương đương tăng thêm 12,5%.

Với quy mô tồn chứa mới, hệ thống bể chứa của NMLD Dung Quất có thể đáp ứng lượng tồn kho tương đương khoảng 25 ngày vận hành, đồng thời có khả năng tiếp nhận thêm một chuyến dầu thô bằng tàu Suezmax. Điều này giúp NMLD Dung Quất có thêm khoảng dự phòng cần thiết để duy trì sản xuất ổn định khi lịch tàu thay đổi, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc chuỗi cung ứng bị gián đoạn.



Không chỉ gia tăng khả năng dự trữ, công trình còn tạo thêm dư địa để BSR linh hoạt hơn trong hoạt động nhập khẩu và chế biến dầu thô. Với năng lực tồn chứa lớn hơn, NMLD Dung Quất có thể chủ động điều độ tiếp nhận các chuyến hàng quy mô lớn, đa dạng hóa nguồn dầu thô, tối ưu phương án phối trộn nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống và tận dụng tốt hơn các cơ hội thị trường.

Việc nâng cao năng lực tồn chứa góp phần tăng cường năng lực dự trữ dầu thô, phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, qua đó nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống gián đoạn nguồn cung.

