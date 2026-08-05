Khám xét cửa hàng TN Luxury, khởi tố ông chủ Nguyễn Đình Tuấn SN 1997

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997, trú 364 Hùng Vương, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đình Tuấn là chủ cửa hàng TN Luxury đặt tại 95 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Bị can Nguyễn Đình Tuấn được Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp nhăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Trước đó, qua phối hợp Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra, khám xét hành chính tại cửa hàng TN Luxury, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1.820 sản phẩm quần áo, túi xách, ví, thắt lưng, giày, mắt kính … trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đang bày bán tại đây có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes … nên đã lập biên bản tạm giữ.

Kết quả giám định ngày 20/7 của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ, kết luận, các sản phẩm trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận, nguồn gốc của số hàng hóa trên là do đối tượng đặt mua tại các trang, hội nhóm trên mạng xã hội chuyên giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán lại kiếm lời.