Điểm danh những DN tăng trưởng lợi nhuận hơn 1.000% trên sàn chứng khoán: Có doanh nghiệp tăng hơn 9.500% trong quý 2/2026

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng là Masan High-Tech Materials (MSR) . Trong quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.748 tỷ đồng, tăng 9.574% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSR đạt 2.329 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 198 tỷ đồng. Nếu tạm tính theo giá trị tuyệt đối của khoản lỗ kỳ gốc, kết quả tương đương mức cải thiện khoảng 1.276%. Tuy nhiên, bản chất của trường hợp này vẫn là doanh nghiệp chuyển từ lỗ sang lãi.

Kết quả đột biến của MSR được hỗ trợ bởi giá vonfram tăng mạnh, sản lượng khai thác và tinh luyện đi lên, đồng thời hiệu quả vận hành và quản lý chi phí được cải thiện.

Theo sau là Sunshine Group (KSF), với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 5.472 tỷ đồng, tăng 8.525% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt 5.882 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 4.740%.

Sunshine Group cho biết kết quả chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh ghi nhận doanh thu chuyển nhượng khi nhiều dự án bất động sản bước vào giai đoạn bàn giao.

Ở nhóm tài chính, Chứng khoán OCBS báo lợi nhuận trước thuế quý II khoảng 111 tỷ đồng, tăng 4.070%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận của công ty cũng đạt khoảng 111 tỷ đồng, tăng 1.250%.

Động lực tăng trưởng của OCBS đến từ quá trình tăng vốn, mở rộng cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh và khai thác các mảng kinh doanh cốt lõi. Doanh thu hoạt động quý II đạt 198 tỷ đồng, gấp khoảng 6 lần cùng kỳ.

BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II đạt 332 tỷ đồng, tăng 2.410%. Sau nửa đầu năm, ngân hàng đạt 547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 486%.

Kết quả này chủ yếu được dẫn dắt bởi thu nhập lãi thuần tăng 46%, quy mô tài sản sinh lời mở rộng và hiệu quả vận hành cải thiện.

Trong lĩnh vực sản xuất, Đạm Hà Bắc báo lợi nhuận trước thuế quý II đạt 779 tỷ đồng, tăng 1.754%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đạt 1.063 tỷ đồng và tăng 1.745%.

Doanh nghiệp hưởng lợi khi giá urê trong và ngoài nước duy trì ở mức cao, trong khi chi phí lãi vay và chi phí thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ cùng giảm.

Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lợi nhuận quý II tăng bằng nhiều lần. Bảo hiểm Bảo Long đạt khoảng 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 1.442%; Nhiệt điện Phả Lại đạt 80 tỷ đồng, tăng 1.019%; còn Tư vấn Xây dựng Điện 2 – PECC2 đạt 60 tỷ đồng, tăng 786%.

Tại Nhiệt điện Phả Lại, lợi nhuận cải thiện nhờ sản lượng điện bán ra tăng và chi phí sửa chữa lớn giảm mạnh so với cùng kỳ. Với PECC2, doanh thu thuần tăng gấp đôi, trong khi doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ lượng tiền gửi và tiền cho vay lớn.

Riêng trường hợp Bảo Long, mức tăng đột biến trong quý II chưa đủ bù đắp kết quả kém tích cực của quý đầu năm. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 39 tỷ đồng, vẫn giảm khoảng 8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất về quy mô lợi nhuận là Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) . Doanh nghiệp báo lợi nhuận trước thuế quý II đạt 8.484 tỷ đồng, tăng 765%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 17.737 tỷ đồng, tăng 1.121%.

Theo giải trình của BSR, lợi nhuận tăng mạnh do giá dầu thô cao hơn đáng kể so với cùng kỳ, đồng thời chênh lệch giữa giá bán sản phẩm lọc dầu và giá dầu đầu vào được nới rộng.