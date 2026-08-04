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Thực hiện 2 giao dịch, Tổng giám đốc 49 tuổi bị phạt tiền, cổ phiếu DN chỉ còn 900 đồng

| | Doanh nghiệp

Thực hiện 2 giao dịch, Tổng giám đốc 49 tuổi bị phạt tiền, cổ phiếu DN chỉ còn 900 đồng

Tổng giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt do thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thoái toàn bộ vốn tại một doanh nghiệp khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Ngày 3/8, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 425/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dư Thị Vân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đại Việt Group DVG.

Theo quyết định, bà Vân bị phạt 92,5 triệu đồng vì thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Cụ thể, nữ lãnh đạo Đại Việt Group đã ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư TCTC; đồng thời thực hiện giao dịch thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Bà Dư Thị Vân sinh năm 1976, hiện 49 tuổi. Bà đang đồng thời giữ chức Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Đại Việt Group.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DVG hiện được giao dịch trên UPCoM với thị giá chỉ 900 đồng/cổ phiếu , tương ứng vốn hóa khoảng 25,2 tỷ đồng. Thanh khoản của mã này khá thấp, nhiều phiên không phát sinh giao dịch.

DVG từng bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 22/5/2024 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Khi đó, cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hằng tuần.

Đến tháng 4/2026, HNX tiếp tục xác định DVG thuộc diện hạn chế giao dịch. Nguyên nhân là doanh nghiệp từng bị hủy niêm yết bắt buộc do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023, trong khi báo cáo tài chính các năm 2024 và 2025 tiếp tục nhận ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

So với vùng 1.200–1.300 đồng cách đây khoảng ba tháng, thị giá DVG đã giảm khoảng 25–30%. Riêng phiên 31/7, cổ phiếu này từng giảm xuống 800 đồng trước khi trở lại mức 900 đồng.

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Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
hnx, dvg

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