Sau cưỡng chế, công ty hóa chất 2.400 tỷ trên sàn phải dừng nhà máy sau ngày 15/8

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HoSE: CSV) - doanh nghiệp có vốn hóa gần 2.400 tỷ đồng - vừa thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 từ sau ngày 15/8/2026 để triển khai kế hoạch di dời sang Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện lộ trình di dời khỏi Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 theo đề án chuyển đổi khu công nghiệp thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường của tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, giữa tháng 7/2026, CSV cho biết đã nhận quyết định của UBND phường Trấn Biên về việc cưỡng chế tháo dỡ tài sản, công trình gắn liền với đất do chưa hoàn tất việc di dời và bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Quyết định cưỡng chế áp dụng đối với ba khu đất có tổng diện tích hơn 82.300 m2 tại phường Trấn Biên (trước đây thuộc phường An Bình), gồm các thửa đất có diện tích 10.358 m2, 19.477 m2 và 52.474 m2. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 15/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo chính quyền địa phương, doanh nghiệp chưa chấp hành việc tháo dỡ tài sản và bàn giao mặt bằng để phục vụ Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1.

KCN Biên Hòa 1 - tiền thân là Khu Kỹ nghệ Biên Hòa được thành lập từ năm 1963 - được đánh giá không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị do hạ tầng xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với sông Đồng Nai.

Sau khi hoàn tất công tác di dời, toàn bộ khu vực sẽ được quy hoạch thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ, trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh Đồng Nai kết hợp công viên sinh thái.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ban lãnh đạo CSV cho biết doanh nghiệp được bồi thường 195 triệu đồng cho cây trồng khi thu hồi đất, đồng thời có thể nhận thêm khoản thưởng 8 triệu đồng nếu hoàn thành di dời đúng tiến độ theo Quyết định 1618 ngày 8/9/2025 của UBND phường Trấn Biên.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, việc tháo dỡ nhà máy và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự kiến hoàn tất vào tháng 10/2029. Một số dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động để phục vụ việc tháo dỡ và vận chuyển thiết bị sang cơ sở mới.

Dự án hơn 1.800 tỷ đồng vẫn gặp khó trong quá trình triển khai

Để thay thế cơ sở tại Biên Hòa, CSV đang đầu tư Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch với tổng vốn 1.844 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 632 tỷ đồng và vốn vay 1.212 tỷ đồng. Dự án dự kiến được nghiệm thu và đưa vào vận hành từ tháng 12/2031.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành san lấp mặt bằng cùng một số hạng mục như tường rào, nhà bảo vệ và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp trở ngại khi giá vật liệu xây dựng tăng cao và nguồn cung hạn chế khiến giá dự thầu vượt dự toán được phê duyệt. Do đó, CSV phải hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với một số gói thầu lớn và tổ chức đấu thầu lại.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2025 với mục tiêu nâng công suất lên 100.000 tấn xút quy đổi (NaOH 100%) mỗi năm và 100.000 tấn axit sulfuric mỗi năm, đồng thời mở rộng sản xuất các hóa chất gốc clo và hóa chất chuyên dụng phục vụ các ngành điện tử, bán dẫn và năng lượng.

Hiện xút - clo vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của CSV. Riêng năm 2024, nhóm sản phẩm này mang về hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu, đóng góp trên 60% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam, gồm Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, CSV có thể chịu sức ép trong những năm tới khi nhiều doanh nghiệp cùng mở rộng công suất.

Một trong những đối thủ đáng chú ý là CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC), đang triển khai Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng.

Riêng giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 151.000 tấn hóa chất mỗi năm. Theo kế hoạch cập nhật, dự án sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử trong quý IV/2026, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, trước khi chính thức đưa vào vận hành trong cùng năm.