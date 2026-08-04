Digiworld và Hisense ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, lấy B2B làm động lực tăng trưởng mới









Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai doanh nghiệp, ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Digiworld và ông Li Wei – Phó Chủ tịch Hisense Đông Nam Á, Tổng giám đốc Hisense Việt Nam, cùng đại diện các bộ phận kinh doanh, phát triển thị trường và đối tác của hai bên.

Về Hisense: Hisense là tập đoàn công nghệ toàn cầu, thành lập năm 1969, hoạt động tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các sản phẩm điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, Hisense đang mở rộng mạnh mẽ danh mục giải pháp B2B trong các lĩnh vực hiển thị chuyên nghiệp, giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Digiworld là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Market Buider với chuỗi dịch vụ MES tại Việt Nam, cung cấp giải pháp phát triển thị trường toàn diện gồm: nghiên cứu thị trường, marketing, bán hàng, phân phối, logistics và hậu mãi, đã và đang đồng hành cùng nhiều thương hiệu uy tín, mở rộng hoạt động và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ, Digiworld sẽ trở thành đối tác chiến lược của Hisense tại Việt Nam, triển khai hợp tác trên bốn lĩnh vực trọng điểm gồm thương mại điện tử, phân phối ngành hàng điện lạnh, phát triển giải pháp B2B và dịch vụ hậu mãi.

Mở rộng kênh phân phối đa nền tảng

Hai bên Ký kết Hợp tác chiến lược

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Digiworld sẽ trực tiếp xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống Brandshop chính hãng của Hisense trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, Lazada và TikTok Shop. Việc hợp tác nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm trực tuyến, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chính hãng cùng chính sách bán hàng và dịch vụ đồng bộ.

Ở mảng điện lạnh, Digiworld trở thành nhà phân phối chính thức các dòng máy lạnh (điều hòa) Hisense tại thị trường Việt Nam. Thông qua hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc, hai bên kỳ vọng sẽ nhanh chóng mở rộng độ phủ của các sản phẩm điều hòa tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt.

B2B – Trụ cột chiến lược trong giai đoạn hợp tác mới

Điểm nhấn của thỏa thuận hợp tác lần này là định hướng phát triển mạnh mẽ phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Theo đó, Digiworld sẽ đại diện phân phối các giải pháp công nghệ B2B của Hisense dành riêng cho hai lĩnh vực trọng điểm là giáo dục và y tế. Đây được xem là bước đi chiến lược của hai doanh nghiệp nhằm đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực giáo dục, các giải pháp màn hình tương tác thông minh và hệ sinh thái hiển thị của Hisense được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, nâng cao hiệu quả giảng dạy và tăng cường trải nghiệm học tập số.

Trong lĩnh vực y tế, các giải pháp hiển thị chuyên dụng của Hisense đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng hình ảnh, độ chính xác và tính ổn định, hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác chẩn đoán, điều trị và vận hành.

Việc mở rộng sang phân khúc B2B không chỉ bổ sung một động lực tăng trưởng mới cho Digiworld mà còn góp phần đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hisense tiếp cận sâu hơn tới các tổ chức, doanh nghiệp và khu vực công tại Việt Nam.

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ sau bán hàng

Song song với hoạt động phân phối, Digiworld sẽ đảm nhận việc triển khai hệ thống dịch vụ hậu mãi, bảo hành và chăm sóc khách hàng cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm Hisense tại Việt Nam. Với mạng lưới trung tâm dịch vụ và đội ngũ kỹ thuật trên toàn quốc, Digiworld hướng tới mang đến trải nghiệm đồng nhất và nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho người tiêu dùng.

Cam kết đồng hành phát triển lâu dài

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Digiworld cho biết:

"Việc hợp tác cùng Hisense – một tập đoàn công nghệ toàn cầu – tiếp tục khẳng định năng lực cốt lõi của Digiworld trong việc cung cấp dịch vụ phát triển thị trường toàn diện (Market Expansion Services – MES). Chúng tôi tin tưởng rằng với hệ thống phân phối rộng khắp, năng lực triển khai thị trường cùng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Digiworld sẽ đưa các sản phẩm và giải pháp công nghệ chất lượng của Hisense đến gần hơn với người tiêu dùng cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam."

Đại diện Hisense Việt Nam, ông Li Wei – Phó Chủ tịch Hisense Đông Nam Á, Tổng giám đốc Hisense Việt Nam, chia sẻ:

"Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Hisense tại Đông Nam Á. Chúng tôi lựa chọn Digiworld bởi sự am hiểu thị trường, năng lực triển khai và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Thông qua bốn trụ cột hợp tác được ký kết hôm nay, Hisense kỳ vọng sẽ mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng Việt Nam, từ các sản phẩm điện tử tiêu dùng đến những giải pháp B2B phục vụ giáo dục, y tế và doanh nghiệp."

Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Digiworld và Hisense mở ra nền tảng cho sự phát triển lâu dài của hai doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, đồng thời tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao, đặc biệt là phân khúc B2B, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và mang đến nhiều giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác.