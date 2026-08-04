Dầu nhớt Kixx kể câu chuyện bảo vệ động cơ từ nhịp lái đô thị

Từ những giá trị bên trong động cơ đến câu chuyện đô thị

Người sử dụng ôtô có thể dễ dàng nhận ra chiếc xe vận hành êm ái linh hoạt hay chậm chạp. Tuy nhiên, phần lớn những gì diễn ra bên trong động cơ như ma sát, mài mòn hay quá trình oxy hóa lại khó quan sát trực tiếp.

Đây cũng là một trong những thách thức truyền thông của ngành dầu nhớt. Sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, nhưng lợi ích thường được diễn giải bằng thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc những thuật ngữ không dễ tiếp cận với số đông người dùng.

Kixx lựa chọn khoảng trống này làm điểm xuất phát cho chiến dịch "Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao" vừa giới thiệu tại Việt Nam. Là thương hiệu dầu nhớt thuộc GS Caltex của Hàn Quốc, Kixx cung cấp các giải pháp bôi trơn cho nhiều nhóm phương tiện, trong đó có các dòng sản phẩm dành cho ôtô.

Mở đầu chiến dịch là TVC cùng tên. Thay vì khai thác tốc độ hay những màn phô diễn sức mạnh, bộ phim đặt Kixx trong bối cảnh gần gũi với người lái xe đô thị, nơi con người và phương tiện cùng đối mặt với những lực cản của cuộc sống và quá trình vận hành. Từ câu chuyện đó, TVC dẫn dắt đến vai trò bảo vệ động cơ của dầu nhớt, đồng thời truyền tải tinh thần chủ động hướng tới những hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

Một thước phim trong TVC được sản xuất với sự hỗ trợ từ AI. Nguồn: Kixx.

Theo kế hoạch của GS Caltex, chiến dịch được triển khai trên Facebook, YouTube, TikTok và website của Kixx. Nội dung còn xuất hiện trên VOV Giao thông tại Hà Nội, TP HCM, màn hình trong các tòa nhà văn phòng và hệ thống cửa hàng GS25. Việc lựa chọn các điểm tiếp xúc gắn với hoạt động đi lại giúp thông điệp xuất hiện ngay trong bối cảnh người dùng thường xuyên sử dụng phương tiện.

Từ công nghệ dầu nhớt đến trải nghiệm cầm lái

Trong TVC, nhân vật và phương tiện cùng trải qua sự chuyển đổi từ trạng thái trì trệ sang mạnh mẽ, êm đầm và linh hoạt hơn khi Kixx xuất hiện. Nội dung phim được triển khai ngắn gọn, vừa đủ để làm rõ mối liên hệ giữa trạng thái của phương tiện và tâm thế của người cầm lái.

Thay vì dành nhiều thời lượng cho thông số kỹ thuật, TVC trực quan hóa những hoạt động khó quan sát bên trong động cơ. Công nghệ dầu tổng hợp cùng ba khả năng giảm ma sát, chống oxy hóa và chống mài mòn được thể hiện như nền tảng hỗ trợ bảo vệ các chi tiết máy, duy trì độ ổn định và giúp phương tiện sẵn sàng bứt tốc trong quá trình sử dụng.

Cách truyền tải này tạo sự liên hệ với điều kiện vận hành phổ biến của ôtô tại đô thị. Xe thường xuyên phải giảm tốc, dừng chờ rồi tiếp tục di chuyển theo dòng giao thông. Trong suốt quá trình đó, dầu nhớt đảm nhiệm chức năng bôi trơn và hỗ trợ bảo vệ các bộ phận chuyển động. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp không chỉ gắn với thời điểm thay dầu định kỳ, mà còn góp phần duy trì khả năng vận hành của chiếc xe giữa các lần bảo dưỡng.

Kixx GX7 và Kixx PAO 100 là hai sản phẩm dành cho ô tô trung và cao cấp xuất hiện trong hình ảnh chiến dịch. Sự hiện diện của các sản phẩm cụ thể giúp kết nối thông điệp quảng cáo với những giải pháp dầu nhớt mà thương hiệu đang cung cấp, đồng thời tạo cơ sở để các lợi ích được thể hiện trong TVC không chỉ dừng ở yếu tố cảm xúc.

Từ cách tiếp cận này, "Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao" đưa dầu nhớt ra khỏi phạm vi của một hạng mục bảo dưỡng thuần túy và đặt sản phẩm trong toàn bộ trải nghiệm sử dụng ôtô. Người lái khó nhìn thấy quá trình giảm ma sát hay chống mài mòn bên trong động cơ, nhưng có thể quan tâm đến những kết quả gần gũi hơn như sự ổn định, cảm giác yên tâm và trạng thái sẵn sàng của phương tiện.

Qua đó, chiến dịch khuyến khích người dùng chủ động hơn khi chăm sóc xe. Thay vì chỉ quan tâm đến dầu nhớt khi đến kỳ thay thế hoặc khi phương tiện xuất hiện dấu hiệu bất thường, chủ xe có thể cân nhắc chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và mức độ phù hợp của sản phẩm ngay từ đầu. Đây cũng là điểm nối giữa thông điệp "bứt tốc chinh phục đỉnh cao mới" và vai trò thực tế của Kixx, hỗ trợ bảo vệ động cơ để chiếc xe luôn sẵn sàng cho những hành trình phía trước.

Khám phá thêm tại xuatkixx.com

Fanpage Facebook KixxVietnam