Thành viên bắt tay cùng Vingroup đề xuất xây toà tháp đôi cao nhất thế giới tại Việt Nam: Công bố thông tin bất ngờ

CTCP Thaiholdings (HNX: THD) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần của Thaiholdings đạt 333 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong khi giá vốn gần như không thay đổi ở mức 302 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng vọt lên 32 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 2% lên gần 10%.



Doanh thu tài chính đạt 27 tỷ đồng, tăng 25%, gần như toàn bộ đến từ lãi tiền gửi và cho vay. Bên cạnh đó, Thaiholdings ghi nhận thêm 26 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, chủ yếu từ khoản đầu tư vào Thaigroup, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế quý II lên 71 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh nhờ doanh thu tăng, cùng với khoản lãi từ công ty liên kết là CTCP Tập đoàn Thaigroup.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 572 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Doanh thu tài chính đạt 54 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi khoản lãi từ công ty liên kết đạt 26 tỷ đồng.

Năm 2026, Thaiholdings đặt kế hoạch doanh thu thuần 967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 59% mục tiêu doanh thu, đồng thời vượt cả hai chỉ tiêu lợi nhuận khi thực hiện 105% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.



Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Thaiholdings đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Danh mục đầu tư tài chính dài hạn tăng lên 3.184 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khoản đầu tư 2.374 tỷ đồng vào Thaigroup (tỷ lệ sở hữu 48%).



Ngoài ra, Thaiholdings còn đầu tư 813 tỷ đồng vào các đơn vị khác, nổi bật gồm gần 414 tỷ đồng tại CTCP Tôn Đản Hà Nội (sở hữu 19,52%) và 365 tỷ đồng tại CTCP Du lịch Kim Liên (sở hữu 17,2%).

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý II tăng mạnh lên 337 tỷ đồng, cao gấp 2,65 lần đầu năm. Riêng khoản phải trả người bán ngắn hạn đạt 285 tỷ đồng, gần gấp 4 lần đầu năm, chủ yếu phát sinh với Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam (186 tỷ đồng) và Công ty TNHH Mỹ Hạnh (44 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ngày 8/7/2026, liên danh gồm Thaiholdings, CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã đề xuất phát triển dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội). Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, gồm hai tòa tháp cao 99 tầng nổi, 6 tầng hầm với chiều cao khoảng 568 m. Theo đề xuất, dự án sẽ khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành cuối năm 2030, hướng tới mục tiêu trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.



Trước đó, ngày 5/6, Thaiholdings chính thức chuyển sang mô hình có công ty con sau khi thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Lộc Trường Phát với vốn điều lệ 28 tỷ đồng, do Thaiholdings sở hữu 100%. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Pullman Ninh Bình (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Động thái diễn ra trong bối cảnh Thaigroup hé lộ kế hoạch triển khai tổ hợp du lịch, giải trí quy mô khoảng 1.000 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 128.000 tỷ đồng tại Ninh Bình.



Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/8, cổ phiếu THD tăng trần ở mức 131.600 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt trên 50.000 tỷ đồng.