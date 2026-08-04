City Auto có thêm 2 công ty con thông qua góp vốn và nhận chuyển nhượng cổ phần

Công ty Cổ phần City Auto (MCK: CTF, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai góp vốn để thành lập công ty con.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập có tên Công ty Cổ phần Ô tô Bình Triệu, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Trụ sở đặt tại số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Công ty được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, City Auto góp 135 tỷ đồng, tương đương 13,5 triệu cổ phần, chiếm 90% vốn điều lệ của doanh nghiệp mới này.

Cùng với việc thông qua phương án góp vốn, HĐQT City Auto cũng thống nhất đề cử ông Trần Quang Trí giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật tại Ô tô Bình Triệu với tổng vốn góp nêu trên.

Ảnh minh họa: CTF

Cùng chiều diễn biến, City Auto cũng vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần để Công ty Cổ phần Auto Bà Rịa Vũng Tàu trở thành công ty con.

Cụ thể, City Auto sẽ sở hữu 4,5 triệu cổ phần, giá trị 45 tỷ đồng, tương ứng 90% vốn điều lệ của Auto Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời, đề cử ông Ngô Văn Ninh là người đại diện toàn bộ phần vốn này.

Được biết, Auto Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập từ ngày 13/10/2025, vốn điều lệ 50 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Trụ sở chính đặt tại 224 đường Quốc lộ 51, phường Long Hương, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, City Auto ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.486,6 tỷ đồng, giảm 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 4,6 tỷ đồng, tăng 31,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, City Auto mang về doanh thu thuần gần 3.401,2 tỷ đồng, giảm 16,9% so với 6 tháng đầu năm 2026; lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,7 tỷ đồng, tăng 112,2%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của City Auto giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 3.944,7 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 41,9% tổng tài sản với hơn 1.651,8 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 942,5 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 2.852,2 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 2.248,2 tỷ đồng, chiếm 78,8% tổng nợ.