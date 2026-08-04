Hơn 2.300 nhân sự rời ACV trong nửa năm giữa cao điểm đầu tư sân bay Long Thành

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiếp tục thu hẹp quy mô nhân sự. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp còn 8.474 lao động, giảm gần 1.200 người trong quý I và giảm thêm 1.160 người trong quý II.

Việc cắt giảm nhân sự khiến chi phí tiền lương và các khoản phúc lợi dành cho người lao động giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, khoản mục này còn khoảng 1.900 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ACV đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức. Theo báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4, doanh nghiệp đã rút gọn số phòng ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc từ 17 xuống còn 12. Hiện ACV quản lý 25 chi nhánh tại các cảng hàng không, một công ty con cùng 6 đơn vị liên doanh, liên kết.

Trong kế hoạch quản trị năm 2026, việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy được ban lãnh đạo xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Song song với đó, ACV sẽ kiểm soát chặt công tác tuyển dụng, cơ cấu lại nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực trọng yếu, đồng thời xây dựng cơ chế tiền lương và phúc lợi nhằm thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng vốn đầu tư gần 337.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 5.000 ha, ACV đã tuyển 250 nhân sự phục vụ công tác vận hành sân bay. Dự án dự kiến chạy thử từ tháng 9 và khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, công trường Long Thành vẫn đang thiếu lao động thi công. Theo báo cáo giữa tháng trước, số lao động trực tiếp duy trì bình quân khoảng 7.170 người, thấp hơn nhu cầu từ 1.500-2.000 người, chủ yếu tại các gói thầu nhà ga hành khách và hệ thống đường nội cảng.

Về kế hoạch kinh doanh, ACV đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 21.141 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với năm trước. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm còn 7.011 tỷ đồng, thấp nhất kể từ năm 2021.

Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận suy giảm do doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm đầu tư, nhiều dự án lớn hoàn thành làm gia tăng chi phí khấu hao, vận hành, bảo trì và lãi vay. Đồng thời, lượng tiền gửi ngân hàng giảm khi nguồn vốn tích lũy được ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, kéo theo thu nhập tài chính đi xuống.

Kết thúc nửa đầu năm, ACV ghi nhận doanh thu hơn 13.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 6.700 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 96% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của ACV đạt gần 94.000 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả xấp xỉ 20.000 tỷ đồng. Riêng chi phí đầu tư xây dựng dự án sân bay Long Thành đã được ghi nhận gần 39.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm.