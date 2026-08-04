FPT sắp phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, FPT dự kiến phát hành hơn 171,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.714 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến phát hành không muộn hơn quý III/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên mức gần 18.858 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: FPT

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần hơn 13.788,5 tỷ đồng, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 4.278,6 tỷ đồng, giảm 28,9%.

Trong kỳ, FPT còn thu về hơn 582,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 52,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận từ công ty liên kết tăng từ 106,7 tỷ đồng lên mức 756,6 tỷ đồng; thu nhập khác giảm nhẹ xuống còn 28,2 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, FPT báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 2.570,4 tỷ đồng, giảm 6,2% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, FPT mang về doanh thu thuần hơn 26.268,5 tỷ đồng, giảm 19,6% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 5.047,2 tỷ đồng, giảm 5,4%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của FPT giảm 16,3% so với đầu năm, xuống còn gần 73.734,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 19.906,1 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 11.130,7 tỷ đồng, lần lượt chiếm 27% và 15,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 32.738,4 tỷ đồng, giảm 26,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 18.448,4 tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng nợ.