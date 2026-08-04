OnPoint nhận giải "Đối tác Dịch Vụ Xuất sắc" của TikTok Shop

Giải thưởng này nối tiếp chuỗi ghi nhận mà OnPoint đạt được từ TikTok trong năm 2026. Trước đó, doanh nghiệp được trao danh hiệu TikTok Shop Partner Growth Potential Agency (Đối Tác Tăng Trưởng Xuất Sắc) tại Agency Partner Summit 2026 và Đối Tác Kim Cương Xuất Sắc dành cho năm 2025.

Ba danh hiệu liên tiếp từ TikTok không chỉ ghi nhận năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ của OnPoint mà còn phản ánh định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các thương hiệu tăng trưởng trên các nền tảng social commerce.

OnPoint được TikTok Shop vinh danh Đối tác Dịch Vụ Xuất Sắc tại TikTok Shop Summit Vietnam 2026.

Từ vận hành thương mại điện tử đến đối tác tăng trưởng toàn diện

Trong bối cảnh social commerce phát triển mạnh mẽ, các thương hiệu không còn tìm kiếm một đơn vị chỉ thực hiện vận hành gian hàng, mà cần một đối tác có khả năng xây dựng chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng trên toàn bộ hành trình thương mại số.

Đó cũng là định vị mới mà OnPoint đang theo đuổi với tầm nhìn "The #1 ecommerce growth partner in Southeast Asia and beyond" (Đối tác tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á và vươn ra toàn cầu).

Thay vì chỉ tập trung vào một mắt xích trong chuỗi thương mại điện tử, OnPoint phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, kết hợp năng lực vận hành, giải pháp marketing toàn phễu, dữ liệu, công nghệ và thương mại xuyên biên giới để giúp thương hiệu tăng trưởng bền vững trên nhiều nền tảng.

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện thúc đẩy tăng trưởng thương hiệu

Hệ sinh thái của OnPoint được xây dựng trên ba trụ cột chính.

Quản lý và vận hành thương mại điện tử toàn diện, bao gồm thiết lập và vận hành gian hàng, quản lý cửa hàng trực tuyến, hoàn tất đơn hàng và logistics, cùng các giải pháp chăm sóc khách hàng.

Động cơ tăng trưởng marketing toàn phễu, với các dịch vụ livestream, chiến lược truyền thông toàn phễu, affiliate & influencer marketing và sản xuất video quy mô lớn, giúp thương hiệu kết nối hiệu quả với người tiêu dùng và tối ưu chuyển đổi.

Năng lực công nghệ, dữ liệu và AI, kết hợp cùng giải pháp thương mại xuyên biên giới, giúp thương hiệu khai thác dữ liệu, tối ưu hiệu suất kinh doanh và mở rộng sang các thị trường thương mại quốc tế.

Thông qua hệ sinh thái này, OnPoint mang đến cho doanh nghiệp một đối tác duy nhất có khả năng kết nối xuyên suốt từ vận hành đến tăng trưởng, thay vì triển khai rời rạc qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ.

Năng lực được chứng minh bằng kết quả thực tế

Hiện nay, OnPoint đang đồng hành cùng hơn 300 thương hiệu toàn cầu và nội địa, sở hữu đội ngũ hơn 800 nhân viên chính thức và hơn 1,000 nhân sự thuê ngoài tại Việt Nam và Thái Lan. Những kết quả này, cùng chuỗi ghi nhận từ TikTok Shop trong năm 2026, tiếp tục khẳng định năng lực triển khai, chất lượng dịch vụ và vai trò của OnPoint trên thị trường TMĐT tại Việt Nam và khu vực.

Hướng đến giai đoạn phát triển mới

Trong giai đoạn tiếp theo, với định hướng trở thành Đối tác tăng trưởng toàn diện, OnPoint sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng năng lực thương mại xuyên biên giới nhằm hỗ trợ các thương hiệu tăng trưởng hiệu quả tại Việt Nam, Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Việc liên tiếp được TikTok Shop vinh danh là cột mốc tiếp theo trên hành trình hiện thực hóa định vị Đối tác Tăng trưởng Toàn diện, đồng thời khẳng định cam kết của OnPoint trong việc mang đến các giải pháp thương mại điện tử tích hợp, giúp thương hiệu phát triển bền vững trong thị trường TMĐT.

Về OnPoint

Thành lập năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh, OnPoint cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn diện cho các thương hiệu tiêu dùng trên các sàn TMĐT, nền tảng mạng xã hội và trang web của thương hiệu. Năng lực của OnPoint bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị thương mại điện tử, từ thiết lập và vận hành cửa hàng trực tuyến, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đến ứng dụng công nghệ & AI, dịch vụ livestream, affiliate & influencer marketing, video content và chiến lược media toàn phễu. OnPoint được hỗ trợ bởi SeaTown Private Capital Master Fund, thuộc SeaTown Holdings International - công ty quản lý tài sản trong hệ sinh thái Temasek.

Liên hệ: contact@onpoint.vn