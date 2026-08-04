FECON bổ sung hơn 3.600 tỷ đồng hợp đồng mới trong quý 2/2026, lợi nhuận 6 tháng gấp 4 lần cùng kỳ

Bổ sung hơn 3.600 tỷ đồng giá trị công việc mới trong quý II

Quý II/2026, FECON và các đơn vị thành viên ghi nhận thêm nhiều hợp đồng, đầu việc mới với tổng giá trị hơn 3.600 tỷ đồng.

Trong đố, nổi bật nhất là các gói thầu tại Dự án sân bay Gia Bình, với tổng giá trị gần 1.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong nguồn việc mới của doanh nghiệp. Việc đồng thời đảm nhận nhiều hạng mục cho thấy phạm vi hoạt động của FECON đang được mở rộng từ nền móng và xử lý nền chuyên sâu sang thi công đồng bộ hạ tầng hàng không.

Bên cạnh sân bay Gia Bình, nguồn việc mới trong quý II của FECON còn đến từ nhiều dự án với danh mục công việc đa dạng. Trong đó nổi bật là loạt gói thầu với tổng giá trị khoảng 440 tỷ đồng tại loạt dự án do Sun Group phát triển; 326 tỷ đồng từ hai gói thi công tầng hầm tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM; hơn 300 tỷ đồng tại dự án Hancinco Nguyễn Xiển và khoảng 290 tỷ đồng tại Dự án Trung tâm Hành chính Thủ Thiêm, TP.HCM cùng nhiều gói thầu khác đến từ các đơn vị thành viên trong hệ thống FECON.

Danh mục hợp đồng mới không chỉ tăng về quy mô mà còn có sự đa dạng về loại hình công trình và địa bàn triển khai. Đây là yếu tố quan trọng giúp FECON duy trì nguồn việc trong lĩnh vực nền móng, công trình ngầm, đồng thời mở rộng sự hiện diện tại các dự án hạ tầng và đô thị có yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ.

Lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ

Song song với việc bổ sung nguồn việc mới, kết quả kinh doanh của FECON trong nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng trong quý II, doanh nghiệp đạt hơn 1.910 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng 118%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của FECON đạt gần 3.213 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 107 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 79 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Việc lợi nhuận tăng nhanh cho thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đang có sự cải thiện. Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh các doanh nghiệp xây dựng vẫn phải đối mặt với áp lực về chi phí vốn, giá vật tư, tiến độ nghiệm thu và thu hồi công nợ.

Bên cạnh đóng góp chủ lực từ hoạt động thi công xây lắp và cung cấp các dịch vụ truyền thống, kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản cũng trở thành một điểm sáng trong cơ cấu doanh thu của FECON. Trong 6 tháng đầu năm, mảng này mang về 117 tỷ đồng doanh thu, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng trưởng của hoạt động Đầu tư đã thể hiện đúng chiến lược của FECON và bắt đầu đóng góp vào kết quả chung của doanh nghiệp.

Cùng với sự cải thiện về doanh thu và lợi nhuận, quy mô tài sản của FECON tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 11.105,3 tỷ đồng, tăng gần 10% so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, cơ cấu tài sản dài hạn ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét: giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình tăng từ 257 tỷ đồng lên 1.117 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 335%; trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 85%, từ 527 tỷ đồng xuống 79 tỷ đồng. Chuyển dịch này đến từ việc trong kỳ FECON đã kết chuyển 859,5 tỷ đồng giá trị xây dựng cơ bản hoàn thành sang tài sản cố định hữu hình, chủ yếu là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái (Bắc Ninh).

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đạt dương 172 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 356 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh các doanh nghiệp xây dựng vẫn chịu áp lực về chi phí vốn, giá vật tư, tiến độ nghiệm thu và thu hồi công nợ.

Sự cải thiện đồng thời ở hoạt động thi công cốt lõi và các mảng đầu tư cho thấy FECON đang từng bước mở rộng cơ cấu nguồn thu, trên nền tảng kết hợp giữa năng lực thi công hạ tầng, nền móng, công trình ngầm với hoạt động đầu tư và phát triển dự án.

Với hơn 3.600 tỷ đồng giá trị hợp đồng và công việc mới trong quý II, lợi nhuận 6 tháng tăng đáng kể cùng quy mô tài sản vượt 11.100 tỷ đồng, FECON bước vào nửa cuối năm 2026 với nền công việc và năng lực tài sản được củng cố. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vị thế trong nhóm nhà thầu Việt Nam có năng lực tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, nền móng kỹ thuật cao và công trình ngầm phức tạp.