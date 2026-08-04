Grab ‘bơm’ 706 triệu USD giữ chân tài xế, báo lãi tăng hơn 7 lần

Grab Holdings đã nâng triển vọng tài chính năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh hơn trong mảng gọi xe và sự mở rộng của hoạt động fintech tại Indonesia.

Theo thông báo kết quả kinh doanh quý công bố hôm thứ ba, Grab nâng dự báo doanh thu lên khoảng 4,1 - 4,15 tỷ USD, từ mức dự báo trước đó là 4,04 - 4,1 tỷ USD. Dự báo EBITDA điều chỉnh, tức lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ, cũng được nâng lên khoảng 720 - 740 triệu USD, so với mức hướng dẫn trước đó là 700 - 720 triệu USD.

CEO Anthony Tan cho biết trong cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích rằng công ty đang chứng kiến tăng trưởng bền bỉ trong mảng di chuyển, “bất chấp giá nhiên liệu tăng cao mà chúng ta đã thấy kể từ tháng 3” do xung đột tại Trung Đông.

Trong quý 4-6, Grab ghi nhận lợi nhuận ròng 252 triệu USD, tăng hơn 7 lần so với mức 35 triệu USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý tăng 22% lên 997 triệu USD, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh đối với cả dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn, trong đó cả hai mảng đều tăng trưởng hai chữ số.

Grab cho biết công ty đã cam kết hơn 706 triệu USD để hỗ trợ tài xế trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu kéo dài. Khoản hỗ trợ này trên thực tế đã giúp tăng số lượng tài xế hoạt động và đưa thêm nhiều xe ra đường, từ đó thúc đẩy thu hút khách hàng mới. Số người dùng giao dịch hằng tháng, một thước đo quan trọng về mức độ gắn kết của khách hàng, tăng 17% so với cùng kỳ, lên mức cao kỷ lục 53,9 triệu trong quý.

Grab cũng cung cấp các ưu đãi cho người tiêu dùng để đảm bảo rằng giá cước gọi xe mà khách hàng phải trả không bị ảnh hưởng đáng kể bởi chi phí nhiên liệu tăng.

Giám đốc tài chính Peter Oey nói hôm thứ ba rằng Grab tập trung các ưu đãi hỗ trợ nhiên liệu “cụ thể vào Philippines và Thái Lan, nơi giá nhiên liệu cao hơn nhiều so với các quốc gia khác”, so với các thị trường như Malaysia và Indonesia, nơi trợ giá nhiên liệu của chính phủ giúp giảm bớt tác động từ chi phí năng lượng tăng.

Về mảng fintech, Grab hồi tháng 5 thông báo sẽ nắm quyền kiểm soát đa số tại ngân hàng số Indonesia Superbank. Sự kết hợp giữa Superbank và các dịch vụ tài chính của Grab được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tăng trưởng của mảng này, công ty cho biết.

Mảng dịch vụ tài chính của Grab, vốn ghi nhận khoản lỗ EBITDA điều chỉnh 15 triệu USD trong quý 4-6, được kỳ vọng sẽ có lãi trong nửa cuối năm, Oey nói.

Tháng 3, Grab công bố thương vụ trị giá 600 triệu USD để mua lại mảng giao đồ ăn của đối thủ Foodpanda tại Đài Loan, động thái đánh dấu lần mở rộng đầu tiên của công ty ra ngoài Đông Nam Á. Nếu hoàn tất, giao dịch này sẽ đưa Đài Loan trở thành thị trường thứ 9 của Grab.

“Chúng tôi tiếp tục thảo luận chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cũng kỳ vọng hoàn tất thương vụ vào cuối năm”, Oey nói.

Tại Indonesia, Grab và đối thủ GoTo đã giảm mức hoa hồng thu từ tài xế xe hai bánh xuống còn 8% mỗi chuyến, từ mức 20% trước đó, có hiệu lực từ ngày 1/7, sau chỉ đạo của chính phủ nhằm tăng thu nhập cho tài xế.

Oey cho biết mảng gọi xe hai bánh tại Indonesia chỉ chiếm hơn 6% tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV), của mảng di chuyển Grab. “Chúng tôi muốn đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng”, ông nói.