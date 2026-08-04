Xuất khẩu gặp khó, công ty của Giáo sư U70 giàu nhất Việt Nam báo lợi nhuận giảm hơn 30%

Công ty Cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm so với năm trước.

Trong quý II, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần hơn 889 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 231 tỷ đồng, giảm hơn 22%.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt gần 35 tỷ đồng, giảm khoảng 31%. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 50%, lên 27 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Vicostone có lợi nhuận sau thuế đạt hơn 130 tỷ đồng, giảm 38%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.633 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 310 tỷ đồng, giảm 30,8%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 254 tỷ đồng, giảm hơn 32%.

Thị trường xuất khẩu chịu sức ép

Vicostone cho biết hoạt động kinh doanh nửa đầu năm chịu tác động từ rủi ro địa chính trị, biến động giá năng lượng và thay đổi chính sách thương mại tại các nền kinh tế lớn.

Những yếu tố này làm tăng chi phí logistics, áp lực lạm phát và duy trì mặt bằng lãi suất cao tại nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Trong nước, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện công trình có dấu hiệu cải thiện. Công ty tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối tại Mỹ, Canada, châu Âu và Australia; đồng thời hợp tác với Gỗ An Cường và Hoa Sen Home, đưa sản phẩm vào 28 showroom và không gian trưng bày trên toàn quốc.

Cho các bên liên quan vay hơn 1.400 tỷ đồng

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Vicostone đạt hơn 6.277 tỷ đồng. Công ty có hơn 1.005 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Khoản phải thu về cho vay các bên liên quan đạt 1.445,7 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Y học Vĩnh Thiện vay 838,2 tỷ đồng, Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô vay 394 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Dược phẩm Phenikaa vay 202,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vicostone tăng lên hơn 1.236 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 934 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 5.040 tỷ đồng.