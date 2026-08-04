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Lần đầu tiên Viettel bổ nhiệm một nữ Tổng Giám đốc ở thị trường quốc tế

| | Doanh nghiệp

Lần đầu tiên Viettel bổ nhiệm một nữ Tổng Giám đốc ở thị trường quốc tế

Theo quyết định của Tập đoàn, bà Nguyễn Thị Tâm được giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom (Unitel). Ông Trần Trung Hưng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (VCC).

Tập đoàn Viettel tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định và giao nhiệm vụ cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VTG) và ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom (Unitel).

Theo quyết định của Tập đoàn, bà Nguyễn Thị Tâm được giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom (Unitel). Ông Trần Trung Hưng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (VCC).

Bà Nguyễn Thị Tâm.

Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh đây là dấu mốc đặc biệt khi Viettel lần đầu tiên giao trọng trách người đứng đầu một thị trường nước ngoài cho một cán bộ nữ.

Chủ tịch đánh giá cao quá trình công tác của bà tại VTG và với kinh nghiệm, nền tảng công nghệ, năng lực quản lý cùng sự am hiểu hoạt động đầu tư quốc tế, bà sẽ kế thừa những thành quả của Unitel, mở ra các không gian tăng trưởng mới và tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp tại thị trường Lào.﻿

Ông Trần Trung Hưng.

Đối với ông Trần Trung Hưng, Chủ tịch ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thời gian lãnh đạo Unitel phát triển ổn định, duy trì đà tăng trưởng và không ngừng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Trên cương vị mới tại VCC, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực quản trị, đưa đơn vị chinh phục những mục tiêu phát triển mới.﻿

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