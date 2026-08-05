Một cổ phiếu bất ngờ tăng giá thêm 77.500 đồng trong phiên 5/8

Kết phiên giao dịch ngày 5/8, cổ phiếu VNZ của CTCP Tập đoàn VNG gây chú ý khi tăng kịch biên độ 15% trên sàn UPCoM, tương ứng thị giá tăng 77.500 đồng/cp, lên 594.300 đồng/cổ phiếu. Dư bán 44.000 cổ phiếu, trong khi khối lượng giao dịch bình quân 30 ngày chỉ khoảng dưới 4.000 cổ phiếu.

Chỉ trong khoảng 3 tháng, thị giá VNZ đã tăng từ vùng hơn 300.000 đồng lên gần 600.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng xấp xỉ 90%. Vốn hóa thị trường của VNG đã tăng lên khoảng 17.666 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng 86%, đạt 467 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 467 tỷ đồng, so với mức 15 tỷ đồng cùng kỳ.

Mảng Trò chơi trực tuyến ghi nhận tổng bookings 2.359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, với gần 62 triệu người dùng hoạt động hàng quý.﻿

Mảng Zalo & AI đạt doanh thu 639 tỷ đồng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ . Zalo duy trì quy mô 81,3 triệu người dùng hàng tháng (MAU) và ghi nhận hơn 2,2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Số tài khoản chính thức (Official Account) trả phí đạt xấp xỉ 30.000 vào tháng 6/2026, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy độ mở rộng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng.﻿

Nền tảng thanh toán và tài chính Zalopay ghi nhận doanh thu trong quý đạt 241 tỷ đồng, tăng mạnh 90% so với cùng kỳ, riêng doanh thu dịch vụ tài chính tăng tới 456%.﻿

﻿Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG là một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Việt Nam, thành lập năm 2004, tiền thân là VinaGame.