Chọn đúng hạ tầng khu công nghiệp: nhà đầu tư được lợi gì?

Giá thuê đất chưa phản ánh đầy đủ chi phí đầu tư

Khi lựa chọn khu công nghiệp, doanh nghiệp không chỉ cân nhắc vị trí, giá thuê, nguồn lao động hay kết nối logistics, mà còn phải tính đến thời gian và chi phí để đưa nhà máy vào vận hành.

Một mặt bằng sẵn sàng xây dựng cần được chuẩn bị đồng bộ về san nền, thoát nước, giao thông, điện, nước và các điểm đấu nối. Hồ sơ hiện trạng, dữ liệu kỹ thuật do chủ đầu tư cung cấp là cơ sở tham chiếu ban đầu để nhà đầu tư thứ cấp triển khai khảo sát chi tiết, thiết kế nền móng và nhà xưởng phù hợp với yêu cầu riêng của dự án.

Nếu hạ tầng chưa hoàn thiện hoặc các thông số kỹ thuật còn thay đổi, doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung xử lý nền và kéo dài tiến độ thi công, ảnh hưởng đến kế hoạch nhập máy, lắp đặt dây chuyền và sản xuất.

Vì vậy, giá thuê thấp chưa chắc đồng nghĩa với tổng chi phí thấp. Ngược lại, hạ tầng được chuẩn bị bài bản cùng sự phối hợp sát sao của chủ đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế phát sinh, chủ động ngân sách và rút ngắn thời gian đưa nhà máy vào hoạt động.

Chuyển năng lực kỹ thuật thành lợi thế đầu tư

Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà phát triển khu công nghiệp không còn dừng lại ở việc chuẩn bị quỹ đất. Chủ đầu tư cần có khả năng tổ chức và kiểm soát đồng bộ các hạng mục từ san nền, thoát nước, giao thông đến điện, nước và chất lượng thi công; đồng thời cung cấp những thông tin nền tảng cần thiết để hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án thuận lợi.

Đây là hướng tiếp cận FECON Invest đang áp dụng trong quá trình phát triển các khu công nghiệp. Là đơn vị phụ trách mảng đầu tư trong hệ sinh thái FECON, FECON Invest có điều kiện tận dụng nền tảng chuyên môn của Tập đoàn trong khảo sát địa chất, xử lý nền, xây dựng công nghiệp và thi công hạ tầng.

Khởi đầu từ lĩnh vực nền móng, FECON đã từng bước mở rộng năng lực sang công trình ngầm, hạ tầng giao thông, xây dựng công nghiệp và đầu tư dự án. Sự kết nối giữa các lĩnh vực này cho phép những vấn đề kỹ thuật được xem xét ngay từ giai đoạn quy hoạch và phát triển hạ tầng, thay vì chỉ trở thành bài toán riêng của nhà đầu tư sau khi tiếp nhận mặt bằng.

Cách tiếp cận đó đang được triển khai tại KCN FECON IP Hòa Yên, Bắc Ninh. Dự án có quy mô 256,68 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, định hướng thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trên diện tích khoảng 60 ha. Đến nay, khoảng 40 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; các hạng mục san lấp và xây dựng hạ tầng đang được triển khai trên phần diện tích đủ điều kiện thi công. Phần diện tích còn lại dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2026. Đồng thời, dự án đã bắt đầu triển khai giai đoạn 2, từng bước mở rộng quỹ đất để sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

Song song với tiến độ mặt bằng, hệ thống cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải được thiết kế theo công suất tối đa của quy hoạch, đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn hiện hành. Các hạng mục san nền, thoát nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật được tính toán trong một tổng thể thống nhất, phù hợp với nhu cầu của các nhóm ngành mục tiêu.

Đối với nhà đầu tư, giá trị nhận được không chỉ là một khu đất để xây dựng nhà máy. Hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ, thông tin hiện trạng rõ ràng và sự phối hợp xuyên suốt từ chủ đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong khảo sát, thiết kế và lập dự toán; qua đó hạn chế phát sinh, kiểm soát rủi ro và rút ngắn thời gian từ khi nhận đất đến khi đưa dây chuyền vào vận hành.

Vì vậy, lợi thế của FECON IP Hòa Yên không chỉ đến từ quy mô dự án, mà còn nằm ở khả năng chuyển hóa năng lực kỹ thuật của hệ sinh thái FECON thành những giá trị cụ thể cho nhà đầu tư: chủ động triển khai, kiểm soát chi phí và xây dựng nền tảng vận hành ổn định trong dài hạn.